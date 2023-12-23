Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году

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2024 год выдался богатым на дополнительные выходные дни, сообщает Zakon.kz.
Так, на Новый год отдыхаем 1 и 2 января. 3 числа – рабочий день – выходим на работу.
В целом на празднование Нового года казахстанцам отводится 4 дня: при пятидневной неделе: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.
Рождество в 2024 году выпадает на воскресенье, но никаких переносов не ожидается. Поэтому в этом году дополнительного дня отдыха не будет.
В марте отмечаем два праздника – 8 марта и Наурыз. И нас ждут длинные выходные.
На 8 Марта – 3 дня отдыха. Так как 8 марта выпадает на пятницу, соответственно отдыхаем 8, 9 и 10 марта при пятидневной рабочей неделе и два дня – при шестидневной.
Наурыз будем праздновать целых 5 дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта.
Так как один из праздничных дней выпадает на субботу, соответственно, день отдыха переносится дополнительно на понедельник.
В мае нас ждет череда праздников: День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы.
На каждый праздничный день приходится по одному дню отдыха: 1, 7 и 9 мая (среда, вторник и четверг).