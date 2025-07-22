В странах ЕАЭС, включая Казахстан, работают над ставкой таможенной пошлины на товары, купленные онлайн. В министерстве торговли и интеграции озвучили LS подробности.

По информации ведомства, новая ставка будет применяться в случае превышения порога беспошлинного ввоза. На сегодня страны договорились на уровне в 200 евро.

Пошлина же для товаров электронной торговли будет в размере 5% от стоимости, но не менее 1 евро за килограмм. Ее предстоит утвердить решением Совета ЕЭК. Введут ставку в действие после вступления в силу протокола «О внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС». Документ находится на стадии ратификации в государствах – членах ЕАЭС.

«В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, уплата в отношении товаров электронной торговли будет осуществляться так же, как и в отношении вещей для личного пользования в момент выдачи (декларирования). При этом отмечаем, что предлагаемая ставка в размере 5% от стоимости ниже применяемой к товарам для личного пользования, которая составляет 15%, но не менее 2 евро за килограмм», – уточнили в Минторге.

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