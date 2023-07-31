Как казахстанцы будут работать и отдыхать в августе

Казахстанцы в августе в целом будут отдыхать девять дней, передаёт BaigeNews.kz.

30 августа в 2023-м — праздничный день, поэтому в месяце будет один дополнительные выходной. 30 августа в стране празднуют День Конституции, который в этом году выпадает на последнюю среду месяца. Так как праздник выпадает на будний день, он не переносится и празднуется один день.

В итоге выходные дни для тех, кто работает на пятидневке, — 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 и 30 августа. С учётом этого в августе у них будет девять выходных и праздничных дней и 23 рабочих (всего 31 календарный день).

Те, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать пять дней.