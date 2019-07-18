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Как казахстанцы отдохнут на День столицы в июле 2026 года

— Сегодня, 09:39
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pixabay.com


Ежегодно 6 июля в Казахстане отмечается День столицы. В 2026 году праздник приходится на понедельник, что позволит казахстанцам, работающим по пятидневной рабочей неделе, отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 июля.

Для работников с шестидневной рабочей неделей выходными днями станут 5 и 6 июля.

Выходные дни в июле 2026 года

При пятидневной рабочей неделе:

  • 4, 5, 6 июля;
  • 11, 12 июля;
  • 18, 19 июля;
  • 25, 26 июля.

Всего в июле предусмотрено 9 выходных дней.

При шестидневной рабочей неделе:

  • 5, 6 июля;
  • 12 июля;
  • 19 июля;
  • 26 июля.

Всего жителей страны, работающих по шестидневному графику, ожидает 5 выходных дней в течение месяца.

Таким образом, благодаря празднованию Дня столицы казахстанцы с пятидневной рабочей неделей смогут воспользоваться длинными выходными в начале июля.



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