Как казахстанцы отдохнут на День столицы в июле 2026 года





Ежегодно 6 июля в Казахстане отмечается День столицы. В 2026 году праздник приходится на понедельник, что позволит казахстанцам, работающим по пятидневной рабочей неделе, отдыхать три дня подряд — 4, 5 и 6 июля.

Для работников с шестидневной рабочей неделей выходными днями станут 5 и 6 июля.

Выходные дни в июле 2026 года

При пятидневной рабочей неделе:

4, 5, 6 июля;

11, 12 июля;

18, 19 июля;

25, 26 июля.

Всего в июле предусмотрено 9 выходных дней.

При шестидневной рабочей неделе:

5, 6 июля;

12 июля;

19 июля;

26 июля.

Всего жителей страны, работающих по шестидневному графику, ожидает 5 выходных дней в течение месяца.

Таким образом, благодаря празднованию Дня столицы казахстанцы с пятидневной рабочей неделей смогут воспользоваться длинными выходными в начале июля.

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