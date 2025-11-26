В декабре 2025 года казахстанцев ждут восемь обычных выходных и один праздничный день — 16 декабря, когда страна отмечает День Независимости. Согласно официальному календарю на Egov.kz, праздничных переносов в конце года не будет, а 31 декабря, выпадающее на среду, остается рабочим днем, передает BAQ.KZ.

Главный государственный праздник — День Независимости, который в 2025 году приходится на вторник, сохраняет статус выходного для всех работников, вне зависимости от режима рабочей недели. Дата остается фиксированной. 16 декабря 1991 года Верховный Совет принял Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», и в этом году страна отмечает 34-ю годовщину суверенитета.

Новогодние выходные начнутся только в январе. Казахстанцы отдохнут четыре дня подряд — с 1 по 4 января 2026 года: первые два дня являются праздничными, 3 и 4 января приходятся на выходные. 5 и 6 января — рабочие дни, после чего следует дополнительный выходной — 7 января в честь Рождества.

Таким образом, декабрь завершится рабочей неделей, а основной период отдыха сместится на первые дни нового года.

Сохранение капитала в эпоху инфляции: банки, золото и криптовалюты Глобальная нестабильность и инфляция Экономика Казахстана показывает хорошую динамику. Так ВВП страны увеличился за 10...

"Нас ждет очень сложный год" - экономист В Казахстане обсуждается пакет налоговых изменений — повышение НДС до 16%, сужение режима упрощённой декларации...