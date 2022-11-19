Как казахстанцы отдохнут в декабре. Календарь

В этом году казахстанцы будут отдыхать в декабре по-другому. Президент Касым-Жомарт Токаев изменил празднование нескольких праздников.

В декабре у казахстанцев будет 21 рабочий и 10 выходных дней.

1 декабря, День Первого Президента, перестал быть выходным днем. Его исключили из числа государственных праздников, но оставили по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности, и иными, обладающими высоким общественно значимым потенциалом.

В этом году 1 декабря выпадает на четверг и является полноценным рабочим днем.

Также в этом году сократили выходные на День независимости. Теперь праздник будет отмечаться только один день — 16 декабря. А 17 декабря будет рабочим днем.

В этом году 17 декабря выпадает на субботу и будет выходным у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей. Но переноса праздника на понедельник, как планировалось ранее, уже не будет.

Последний день в году в Казахстане считается рабочим. Но в этом году 31 декабря выпадает на субботу, так что тоже будет выходным для граждан с пятидневной рабочей неделей

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