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Как казахстанцы отдохнут в декабре

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В декабре этого года у казахстанцев будет 20 рабочих дней и 11 выходных 

Так, помимо стандартных субботы и воскресенья, казахстанцы будут отдыхать во вторник, 1 декабря. Это День Первого Президента Казахстана.

На День независимости жители страны отдохнут сразу четыре дня — 16, 17, 18 и 19 декабря. Стоит отметить, что рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря.

31 декабря не является официальным выходным днем в Казахстане. Новогодние праздники начнутся 1 января. 

 

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