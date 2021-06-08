Как казахстанцы отдохнут в июле 2021 года

В июле 2021 года казахстанцы отдохнут 11 дней, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Uchet.kz.

День Столицы, 6 июля, в этом году приходится на вторник, что дает один дополнительный выходной. Чтобы отдохнуть три дня подряд Правительством РК было принято решение о переносе рабочего дня с 5 июля на субботу, 3 июля.

Таким образом, для тех, кто работает по пятидневке 3 июля — рабочий день: выходные будут 4, 5, 6 июля. А те, кто на шестидневке: 3 и 5 июля — рабочие дни, 4 и 6 июля — выходные.

Также в июле казахстанцы будут отмечать мусульманский праздник Курбан-айт. В этом году первый день праздника приходится на 20 число, что также даст один дополнительный выходной, но без переносов.

Таким образом, для тех, кто работает по пятидневке, выходные будут 17, 18 и 20 июля, 19 июля остается рабочим днем. При шестидневной рабочей неделе: 17 и 19 июля — рабочие дни, 18 и 20 июля — выходные.

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