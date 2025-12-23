В январе в Казахстане отмечают два праздника — Новый год и православное Рождество, сообщает Zakon.kz.

Празднование Нового года традиционно начинается 31 декабря — это рабочий день. Зато 1 и 2 января являются официальными выходными. В 2026 году 3 и 4 января также выпадают на субботу и воскресенье.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждут четыре дня отдыха подряд — 1, 2, 3 и 4 января. При шестидневке выходных будет три.

Далее 5 и 6 января остаются рабочими днями, а 7 января*предусмотрен дополнительный выходной — в честь православного Рождества.

