В январе в Казахстане отмечают два праздника — Новый год и православное Рождество, сообщает Zakon.kz.
Празднование Нового года традиционно начинается 31 декабря — это рабочий день. Зато 1 и 2 января являются официальными выходными. В 2026 году 3 и 4 января также выпадают на субботу и воскресенье.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждут четыре дня отдыха подряд — 1, 2, 3 и 4 января. При шестидневке выходных будет три.
Далее 5 и 6 января остаются рабочими днями, а 7 января*предусмотрен дополнительный выходной — в честь православного Рождества.
