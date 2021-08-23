Как казахстанцы отдохнут в конце августа

В Казахстане 30 августа отмечается День Конституции, сообщает zakon.kz.

День Конституции является государственным праздником.

В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы отдохнут сразу три дня при пятидневной рабочей неделе. Выходными днями будут 28, 29, 30 августа.