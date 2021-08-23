Как казахстанцы отдохнут в конце августа

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В Казахстане 30 августа отмечается День Конституции, сообщает zakon.kz.
День Конституции является государственным праздником.
В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы отдохнут сразу три дня при пятидневной рабочей неделе. Выходными днями будут 28, 29, 30 августа.
При шестидневной рабочей неделе 28 августа будет рабочим днем, выходными — 29 и 30 августа.
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