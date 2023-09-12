Будет праздник. Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года

В Казахстане 25 октября отмечается национальный праздник – День Республики, сообщает Zakon.kz.

В этом году этот праздничный день выпадает на среду, при этом никаких переносов в связи с празднованием не предусмотрено. Соответственно, этот день является выходным для как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе.

Всего в октябре казахстанцы отдохнут:

при пятидневной рабочей неделе — 10 дней.

при шестидневной рабочей неделе — 6 дней.

29 сентября 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников», который предусматривает возвращение 25 октября в число госпраздников (День Республики).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.