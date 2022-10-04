Календарь. Как казахстанцы отдохнут в октябре и декабре

В Казахстане официально вернули праздник Дня республики, который введет в октябре один дополнительный выходной.
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В декабре у казахстанцев ожидается на один выходной меньше, передает Tengrinews.kz.
Отныне 25 октября в Казахстане является национальным праздником — Днем республики. В этом году он выпадает на вторник. В целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней выходной день с субботы 22 октября переносится на понедельник 24 октября.
Таким образом, 22 октября, суббота, будет рабочим днем, а на День республики казахстанцы отдохнут 3 дня: 23, 24 и 25 октября.
В ноябре праздничных дат нет.
В декабре казахстанцев также ждут изменения.
Во-первых, 1 декабря, День Первого Президента, перестал быть выходным днем. Его исключили из числа государственных праздников, его оставили по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иными датами обладающими высоким общественно значимым потенциалом.
В этом году 1 декабря выпадает на четверг и является полноценным рабочим днем.
Во-вторых, в этом году сократили выходные на День независимости. Теперь праздник будет отмечаться только один день — 16 декабря. А 17 декабря — будет рабочим днем.
В этом году 17 декабря выпадает на субботу и будет выходным у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей. Но переноса праздников на понедельник, как планировалось ранее, уже не будет.
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