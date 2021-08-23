Как казахстанцы отдохнут в сентябре — календарь

В сентябре казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат 8 выходных дней, передает Tengrinews.kz.
На девятый месяц 2021 года не приходится ни одного государственного и национального праздника.
При шестидневке казахстанцы будут работать 26 дней и отдыхать 4 дня.
Календарь на весь 2021 год можно найти по ссылке.
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