Как казахстанцы отдохнут в сентябре — календарь

В сентябре казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат 8 выходных дней, передает Tengrinews.kz.

На девятый месяц 2021 года не приходится ни одного государственного и национального праздника.

При пятидневной рабочей неделе на сентябрь выпадает 22 рабочих дня и 8 выходных.

При шестидневке казахстанцы будут работать 26 дней и отдыхать 4 дня.

Календарь на весь 2021 год можно найти по ссылке.

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