По данным на 1 сентября 2025 года объем пенсионных накоплений казахстанцев превысил отметку в 25,11 триллиона тенге, увеличившись за год на 4,22 триллиона или на 20,2%, передает BAQ.KZ.

Основную часть этой суммы составили обязательные пенсионные взносы (ОПВ), объем которых достиг 23,84 триллиона тенге — это на 18,6% больше, чем годом ранее. Пенсионные накопления за счет обязательных профессиональных взносов (ОППВ) составили 710,63 миллиарда тенге, показав прирост в 13,3% за 12 месяцев. Наибольший годовой рост наблюдался по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) — на 31%, их объем на начало сентября 2025 года составил 9,21 миллиарда тенге.

С начала 2024 года в Казахстане также действуют обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые теперь поступают на пенсионные счета вкладчиков. По состоянию на 1 сентября 2025 года сумма таких накоплений достигла 552,11 миллиарда тенге.

Увеличение общего объема пенсионных накоплений обеспечивается не только за счет взносов, но и благодаря инвестиционному доходу. За 12 месяцев на индивидуальные и условные счета вкладчиков поступило 2 104,98 миллиарда тенге пенсионных взносов — это на 18,2% (или на 324,17 миллиарда) больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) на индивидуальные счета поступило 1 725,25 миллиарда тенге (рост на 10,3%), по ОППВ — 89,92 миллиарда тенге (рост на 19,9%), по ДПВ — 1,65 миллиарда тенге. За счет ОПВР за 8 месяцев 2025 года поступило 288,15 миллиарда тенге.

При этом выплаты и переводы из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за тот же период составили 1 157,29 миллиарда тенге, что на 56,4% или на 417,31 миллиарда тенге превышает показатели за 8 месяцев 2024 года. Основную часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение — 684,71 миллиарда тенге. При этом объем выплат на альтернативные цели увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Выплаты по достижении пенсионного возраста за 12 месяцев увеличились на 22,86%, достигнув 160,43 миллиарда тенге. Средний размер ежемесячной выплаты из ЕНПФ по графику в связи с выходом на пенсию составил 35 691 тенге.

С начала года и по 1 сентября 2025 года также были осуществлены следующие выплаты: по наследству — 46,47 миллиарда тенге, в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Казахстана — 28,62 миллиарда тенге, лицам с инвалидностью — 2,08 миллиарда тенге, на погребение — 7,19 миллиарда тенге. В страховые организации было переведено 227,79 миллиарда тенге.

Количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 сентября 2025 года составило 17,88 миллиона единиц, увеличившись за год на 1,22 миллиона (7,3%). Из них 12,63 миллиона — это индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (получателей), включая 11,23 миллиона по ОПВ, 748,2 тысячи по ОППВ и 458,3 тысячи по ДПВ. Отдельно учитываются условные пенсионные счета, на которые поступают ОПВР — их количество достигло 5,25 миллиона единиц.

