Как казахстанцы смогут подать заявку на банкротство, чтобы избавиться от кредитов

Министерство финансов прокомментировало основные положения законопроекта «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан РК». Представители Минфина пообещали, что после обсуждения в парламенте закон примут в максимально короткие сроки, передает informburo.kz

Главная цель законопроекта в том, чтобы человек с долгами мог от них избавиться на законных основаниях и начать экономически активную жизнь с чистого листа.

Информация к размышлению 1,4 млн казахстанцев имеют просрочку по выплате кредитов свыше 90 дней. Общая сумма задолженности казахстанцев – один трлн 450 млрд тенге. 96% из них – кредиты до 5 млн тенге. Это потребительские займы. Люди, которые их взяли, скорее всего, и будут подавать заявки на банкротство.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов обратил внимание на то, что из общего количества казахстанцев с просроченными долгами 365 тысяч человек не в состоянии обслуживать долги свыше пяти лет. Сумма долгов этой категории казахстанцев – 504 млрд тенге (или 27% от общего количества проблемных заёмщиков).

Налицо ухудшение финансового положения значительного числа граждан Казахстана. Именно поэтому глава государства Касым-Жомарт Токаев сразу после январских беспорядков дал поручение разработать законопроект, предусматривающий признание физических лиц банкротами.

«В казахстанском проекте закона повторное получение кредита после процедуры банкротства возможно через пять лет. Это не самые жёсткие ограничения. В США и Германии повторный кредит могут получить по истечении десяти лет, во Франции – восьми лет. Это мировой опыт. Мы будем смотреть по ситуации, обсуждать с депутатами. Необходимо найти некий баланс, чтобы не затруднить в будущем доступ граждан к кредитам», – сообщил во время брифинга Ержан Биржанов.

Он рассказал также, что некоторые страны вводят ограничения для банкротов по отдельным видам деятельности. Например, такой человек не может работать в правоохранительных органах или быть судьёй. Такие нормы в казахстанском варианте закона о банкротстве не предусмотрены.

«Мы постарались максимально облегчить законопроект, чтобы, списав долги, люди могли условно улучшить своё финансовое состояние», – подчеркнул вице-министр.

В казахстанском законопроекте описаны три возможные процедуры банкротства.

Внесудебное банкротство. Основные входные критерии – непогашение задолженности на протяжении 12 месяцев, при этом размер долга не должен превышать 1600 МРП (месячный расчётный показатель), в настоящий момент это 4,9 млн тенге. Этой же процедурой могут воспользоваться казахстанцы, у которых доход на должника и лиц, находящих на иждивении, не превышает прожиточного минимума (пока это 36 тысяч тенге).

Судебное банкротство. Условия – наличие долга, превышающего 4,9 млн тенге, и наличие имущества. Это более сложная процедура. Для прохождения процедуры будет назначаться финансовый управляющий, который поможет составить план либо реализации имущества, либо погашения задолженности.

Урегулирование неплатёжеспособности. Это третий, промежуточный, вариант. Для юридических лиц эта процедура известна как процедура реабилитации. В этом случае должник не признаётся банкротом. Для того, кто решит воспользоваться данной процедурой решения финансовых проблем, предложены более мягкие условия распоряжения своим имуществом и доходами, чем при судебном банкротстве. Также будет назначаться финансовый управляющий, который будет участвовать в составлении плана действий на срок до пяти лет вместе с должником. С кредитором будут проводиться консультации о возможности списания каких-то сумм штрафов либо переноса их на более поздние даты.

«Для тех казахстанцев, которые смогут воспользоваться законом о банкротстве, предусмотрены ограничения. Одно из них – невозможность получения кредита в течение пяти лет. Кроме того, процедурой повторного банкротства нынешний должник сможет воспользоваться по истечении семи лет», – сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина Кайрат Миятов.

Предполагается также, что «банкрот» должен будет пройти курсы повышения финансовой грамотности, чтобы не повторять в будущем фатальных финансовых ошибок. Помимо этого законопроектом предусматривается процедура финансового мониторинга, наблюдения за финансовым состоянием должника. Эта процедура призвана сдерживать попытки обмана кредиторов, сообщили финансисты.

Рассказал Миятов также об исключениях, по которым долги списываться не будут:

«Их основой являются судебные решения. Если есть решение о взыскании алиментов в пользу определённых лиц, то эти долги списываться не будут. Это касается также решений о возмещении ущерба, причинённого здоровью, либо повлёкшего смерть, или – о возмещении ущерба по уголовным правонарушениям».

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, ожидается, что большинство проблемных заёмщиков захотят воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. Для получения этой услуги предлагаются два способа. Во-первых, можно подать заявление в электронном формате через портал «Правительства для граждан», во-вторых, в режиме офлайн в Центрах обслуживания населения (ЦОНах).

Проверка размеров доходов, наличия или отсутствия имущества будет проводиться на портале электронного правительства за счёт интеграции баз данных всех уполномоченных органов, ведущих учёт имущества, движения денег по расчётным счетам, от кредитных бюро будут поступать данные о размерах долга и кредиторах.

Сейчас прописываются бизнес-процессы для электронного портала «Правительство для граждан», чтобы казахстанцы могли проходить досудебную процедуру в облегчённом порядке. Ведутся работы по налаживанию электронного сервиса, создаётся бот в Telegram, готовятся сопутствующие сервисы: подсказки, всплывающие окна.

«Для обслуживания в ЦОНах мы планируем разместить сотрудников органов государственных доходов. Они будут консультировать, принимать заявления, чтобы гражданин Казахстана с первой попытки мог подать это заявление», – пояснил Ержанов.

Процедуру досудебного банкротства планируется организовать так, чтобы в этом процессе участвовал сам должник и уполномоченный для этого орган, который соберёт все сведения о должнике и его кредиторах, суммах задолженности, проверит на соответствие всем параметрам (отсутствие имущества, минимальный размер доходов). О принятом решении заявитель будет оповещён в электронном формате.

Специалисты надеются, что эти меры помогут казахстанцам более ответственно относиться к получению кредитов и распоряжению собственными финансами.

«На принятие решения может уйти до шести месяцев. Автоматизация и цифровизация процессов досудебного банкротства вводятся для того, чтобы минимизировать человеческий фактор, сократить конфликтные ситуации. Наконец, хочу добавить, что закон создаётся для добросовестных граждан, которые действительно попали в затруднительное финансовое положение», – подчеркнул Кайрат Миятов.

Он отметил, что в развитых странах признание человека банкротом – своего рода метка, которая отражается на репутации, для банкрота в будущем будут снижаться кредитные рейтинги. Им очень сложно будет вести активную экономическую деятельность. Поэтому каждому должнику надо трезво рассчитать последствия и постараться исполнить свои обязательства, либо согласиться с тем, что он не может погасить долги.