Как казахстанцы смогут улететь в Россию?

Казахстан с 17 августа возобновляет авиасообщение с Россией, сообщает zakon.kz.

Возобновление полетов будет совершаться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование).

«При этом, необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны», — отметили в пресс-службе МИИР РК.

Также казахстанцы смогут улететь еще в 6 стран: Украину, Беларусь, Египет, Германию, Нидерланды и ОАЭ.

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