В Казахстане раскрыли крупное мошенничество, связанное с незаконным списанием средств с банковского счета.

Житель страны лишился 28,4 миллиона тенге, которые были переведены на счета неизвестных лиц, передает Finratings.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, преступники воспользовались доступом к депозитному счету потерпевшего и перевели деньги на подставные счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК, которая предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием информационных технологий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. Двое из них оказались жителями Актау, третий – выходцем из Карагандинской области. По данным следствия, именно на их счета поступили похищенные средства.

Организатор преступной схемы – житель Актау. Он был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следственные органы продолжают разбираться в деталях преступления, выясняя, каким образом злоумышленники получили доступ к депозитному счету потерпевшего и могли ли у них быть сообщники.

Расследование продолжается.

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