Как казахстанским бизнесменам помогут в период ЧП

Вопрос сейчас рассматривается совместно с правительством. Без этой поддержки, говорят представители предпринимателей, их бизнесу придется несладко. Государство предлагает для кредитования примерно 1 трлн тенге. Но пока механизма их выделения нет, сообщает alau.kz

Введенное Чрезвычайное положение в стране уже отразилось на работе бизнеса. Продовольственные рынки переведены на новый режим работы: с 10.00 до 18.00 часов, а непродовольственные рынки с 11.00 до 17.00 часов, но с обязательным условием — соблюдение всех дезинфекционных мер. Крупные торговые объекты должны допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечить их бесплатную выдачу), установить тепловизоры, не создавать очередность людей более 5 человек с установлением расстояния между ними не менее 1 метра, и раздавать памятки по профилактике коронавируса для посетителей, обеспечить усиленный дезинфекционный режим.

«Объекты общепита, должны ограничить время работы до 22.00 часов, при этом одновременное количество посетителей должно быть не более 50 человек. Всем объектам торговли и сферы услуг рекомендуется каждый час обрабатывать столы специальными дезинфекционными средствами, стулья, поручни эскалаторов, лестницы и двери, лифты и каждые три часа — полы, установить санитайзеры для обработки рук, в санитайзерах использовать многофункциональное антисептическое вещество с пролонгированным антимикробным действием, либо обеспечить выдачу одноразовых перчаток»,- говорит руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области Олжас Сапарбеков.

Сейчас правительством прорабатывается пакет мер для поддержки бизнеса. Расширено кредитование бизнеса до 1 трлн тенге. Эти деньги направлены на поддержку отечественных товаропроизводителей со ставками до 6 процентов. Для поддержки МСБ намерены обеспечить льготное кредитование оборотного капитала на 600 миллиардов тенге сроком на 1 год по ставке для заемщика 8%. Теперь все ждут четкий механизм доведения средств до конечного заемщика. В палату предпринимателей Костанайской области в связи с этим участились обращения. Несмотря на то, что экспертов палаты отправили на удаленку, они все продолжают свою работу онлайн.

«Сегодня и суд перешел на процессы в онлайн проходят, обращения есть в судах, наши эксперты по регламенту положенному в судах представляют интересы бизнеса, но на удаленно»,- сказал директор палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов.

Напомним, что все кинотеатры, детские центры и любые другие развлекательные объекты с массовым скоплением людей, закрыты. Их предложили освободить от налога на имущество сроком на год. Для других Министерство национальной экономики предлагает приостановить начисление пени на один квартал и перенести срок налоговой отчетности за третий квартал. Индивидуальных предпринимателей на общеустановленном режиме намерены освободить от налога на доходы в течение текущего года.

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