Как костанайцем пройти регистрацию для выхода бизнеса из локдауна

С сегодняшнего дня, 17 августа, в связи с ослаблением карантина в Костанайской области к работе может приступить большая часть бизнес-объектов, которые были закрыты. К примеру, торгово-развлекательные центры и непродовольственные рынки. Но только при условии. Бизнесмены должны уведомить власти через специальную электронную платформу о своем запуске

Бизнес в Костанайской области потихоньку возвращается к жизни. С 17 августа запускают свою работу ТРЦ, непродовольственные рынки, салоны красоты и другие. Но под запретом остаются караоке, бильярд, кальянные, компьютерные, игровые клубы, букмекерские конторы, кинотеатры. При этом все, кто начинает свою работу, должны получить специальные разрешения. Для этого Национальной палатой предпринимателей запущена электронная платформа InfoKazakhstan. Бизнесмену нужно зайти на нее, зарегистрировать организацию через ЭЦП, ознакомиться с требованиями к своему виду деятельности, подготовить помещение согласно требованиям, подать электронную заявку. После — ждать проверки СЭС.

«Стоит отметить, что нужно не просто подписать, нужно требования исполнять, это благополучие работника и работодателя, населения»,- говорит заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Геннадий Кукоба.

Проверки мониторинговых групп ждут в основном большие предприятия, такие как торговые центры и рынки. Большинство бизнесменов могут возобновить свою деятельность без проверки, но в уведомительном порядке, то есть на этом же сайте оставить заявку, получить уведомление онлайн, распечатать его и работать спокойно. Уже сегодня, по словам представителей палаты предпринимателей Костанайской области, на сайт поступило больше 1300 заявлений от местных бизнесменов о возобновлении своей деятельности. При этом в апреле свою деятельность приостановили больше 21 тысячи предприятий.

«Проблема была в эти дни, по техническим причинам сайт был открыт, после постановления санврача шло распределения видов уведомительного и проверочного характера, и это все сайтом корректируется, и поэтому все жалобы постепенно исправляются, и я думаю, сегодня он более в полную силу работает»,- сказал Геннадий Кукоба.

Также на сайте будет работать постоянная мониторинговая группа из представителей акиматов, санврачей, полиции, региональных палат, ассоциаций и лиги потребителей. Все интересующие вопросы можно задать по номеру единого Контакт-центра — 1432 и телеграмм-чат @infokazakhstan.

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