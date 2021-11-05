Как костанайские дорожники готовятся к зиме?

77 единиц специальной техники в филиале «Казахавтодор» уже ждут выхода на республиканские трассы в случае непогоды. Выходить на обработку дорог сотрудникам предприятия уже приходилось на днях, во время первого в этом сезоне гололёда. Кроме того, предприятием заключены договоры на аренду дополнительной техники.

В Костанайском областном филиале КазАвтоЖол сегодня имеется 77 единиц специализированной зимней техники и вся она 100% находится в исправном состоянии. Плюс предприятием заключены договоры на аренду еще 15 специальных машин. На днях техника уже работала на трассах, некоторые участки дорог были посыпаны пескосоляной смесью.

«В целях подготовки автодорог республиканского значения к зимнему содержанию филиалом выполняются такие виды работ как: вырубка кустарников на откосе, механизированная скоска трав, в целях недопущения снежных заносов. Также филиалом было заготовлено 2800 кубических метров песка, 400 тонн соли»,- рассказывает главный инженер ТОО Казахавтодор Арслан Баукин.

Сезон ремонта дорог уже завершается, в этом году на республиканских дорогах проводился средний ремонт, есть и крупные проекты, к примеру, реконструкция автодороги Карабутак — Костанай, которая длится уже несколько лет. Из 114 км в этом году введут в эксплуатацию 70 км. На 2 участках работы уже полностью завершены, а третий сдадут только к 1 декабря.

«Уже начались комиссии по приемке дорог в эксплуатацию, а также уже асфальтовые работы уже завершены. Ну а если вкратце по каждому направлению, реконструкция несколько лет ведется ведется автодороги от Рудного до Денисовки, 114 км в текущем году 3 участка сдается. Первый если от Денисовки идти сдаем участок протяженностью 34 км», рассказывает директор Костанасйкого областного филиала Казавтожол Андрей Горват.

В этом году начался ремонт дороги от Рудного до реки Аят, там будет первая техническая категория — 4 полосы движения. Сейчас приступили к устройству развязки, на этот объект в зимний период планируется провести заготовку материала, а на следующий год полностью запустить движение по этому направлению. Что касается среднего ремонта, то в этом году приводили в порядок 3 участка дороги, 2 уже ввели в эксплуатацию, третий откроют на днях.

«В сторону Мендыкары, Сарыколь от кольца 5 магазина и в сторону Рудного от Абая до Астыкажан там тоже выполнили работы. Осталось только выполнить зебру, которые на сегодняшний день выполняется. Зебру сделают, ну пешеходные переходы и мы уже введем в эксплуатацию, завтра комиссия собирается. Принять участие может и те, кто слышат»,- отмечает Горват.

Помимо готовности техники к зиме, готовы и пункты обогрева на трассах республиканского значения, где люди, оказавшиеся в дороге в метель, могут переждать непогоду. Всего в области их 12.

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