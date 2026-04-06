Как купить дом в Кунае: пошаговый алгоритм для очередников

Жителям Костаная разъяснили порядок приобретения готовых домов с земельными участками в микрорайоне «Кунай». Процедура включает несколько обязательных этапов — от постановки в очередь до подписания акта приёма-передачи.

Пошаговый алгоритм

1. Встать в очередь на ИЖС

Регистрация осуществляется через портал eGov.kz при наличии электронной цифровой подписи. В очередь могут встать совершеннолетние граждане Казахстана, не имеющие земельного участка.

2. Подтвердить данные

После постановки в очередь необходимо обратиться в отдел земельных отношений с удостоверением личности и ЭЦП для проверки наличия ранее предоставленных участков.

3. Выбрать дом

Очередник выезжает в микрорайон «Кунай», выбирает дом с участком и уведомляет об этом отдел в письменной форме.

4. Подтвердить платёжеспособность

При покупке в кредит в течение двух рабочих дней нужно предоставить справку из банка о предварительном одобрении.

5. Подать заявление

При наличии средств или подтверждённой платёжеспособности подаётся заявление на имя акима Костаная.

6. Решение комиссии

Рабочая комиссия рассматривает заявки и утверждает список претендентов.

7. Постановление акимата

На основании рекомендаций комиссии принимается официальное постановление.

8. Окончательное одобрение кредита

В течение 10 рабочих дней необходимо предоставить подтверждение от банка об одобрении займа.

9. Заключение сделки

С покупателем заключается договор купли-продажи.

10. Передача дома

После поступления средств подписывается акт приёма-передачи жилья.

