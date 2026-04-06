Как купить дом в Кунае: пошаговый алгоритм для очередников

Жителям Костаная разъяснили порядок приобретения готовых домов с земельными участками в микрорайоне «Кунай». Процедура включает несколько обязательных этапов — от постановки в очередь до подписания акта приёма-передачи.
Пошаговый алгоритм
1. Встать в очередь на ИЖС
Регистрация осуществляется через портал eGov.kz при наличии электронной цифровой подписи. В очередь могут встать совершеннолетние граждане Казахстана, не имеющие земельного участка.
2. Подтвердить данные
После постановки в очередь необходимо обратиться в отдел земельных отношений с удостоверением личности и ЭЦП для проверки наличия ранее предоставленных участков.
3. Выбрать дом
Очередник выезжает в микрорайон «Кунай», выбирает дом с участком и уведомляет об этом отдел в письменной форме.
4. Подтвердить платёжеспособность
При покупке в кредит в течение двух рабочих дней нужно предоставить справку из банка о предварительном одобрении.
5. Подать заявление
При наличии средств или подтверждённой платёжеспособности подаётся заявление на имя акима Костаная.
6. Решение комиссии
Рабочая комиссия рассматривает заявки и утверждает список претендентов.
7. Постановление акимата
На основании рекомендаций комиссии принимается официальное постановление.
8. Окончательное одобрение кредита
В течение 10 рабочих дней необходимо предоставить подтверждение от банка об одобрении займа.
9. Заключение сделки
С покупателем заключается договор купли-продажи.
10. Передача дома
После поступления средств подписывается акт приёма-передачи жилья.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.