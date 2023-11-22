Как купить ж/д билет на Новый год в Казахстане, если билетов уже нет, спросили главу КТЖ

Сегодня на брифинге в правительстве главу КТЖ спросили, как казахстанцам купить себе билеты на поезд для поездок к Новому году, если сейчас они уже раскуплены, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава КТЖ Нурлан Сауранбаев, на самый популярный маршрут «Алматы – Астана» ж/д билеты уже раскуплены «Билетов в Алматы и Астану уже нет. Открытие продаж (для ж/д билетов – прим. ред.) идет за 45 дней. Соответственно те, кто заранее себе планирует, они купили себе билеты за 40-45 дней. Сейчас, видя эту ситуацию, мы будем ставить дополнительные поезда. Именно по маршруту «Алматы – Астана» мы выделим», – заявили в КТЖ.

Сауранбаев добавил, что на остальные ж/д направления по Казахстану загруженность к Новому году пока составляет всего 12-13% — при потребности подвижной парк могут перераспределить между направлениями. Отметим, что вчера министр транспорта Марат Карабаев заявил о переходе на усиленный режим работы вокзалов и аэропортов на Новый год в Казахстане.

«Все вагонные комплексы и локомотивы, имеющиеся в наличии, будут задействованы, чтобы удовлетворить потребности населения. На усиленный режим работы перейдут и наши авиакомпании. Это безусловно. Буквально вчера обсуждали маршрут «Астана – Петропавловск». Такие же обсуждения ведутся и по другим маршрутам», – подчеркивал он.

@Автор: Мими Бутенко, Айгерим Аскарова, Александра Гольм

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