Как люди переносят третью вакцину «Спутника V»

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых, передает РИА Новости.
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Гинцбург заявил, что «сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет».
В Казахстане начало ревакцинации запланировано на III декаду ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.
Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против коронавируса, при этом:
- лица, получившие вакцинацию векторными («Спутник V») вакцинами, ревакцинируются через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);
- лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, ревакцинируются через 6 месяцев векторной («Спутник V») или м-РНК-вакциной (Pfizer);
- лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer), ревакцинацию проходят через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной («Спутник V») вакциной;
- лица, переболевшие COVID-19 после завершенного курса вакцинации, получают третью прививку через три месяца после выздоровления.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау вакцина Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область новости общество РТН Спутник Цой