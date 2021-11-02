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Как люди переносят третью вакцину «Спутника V»

belta.by

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых, передает РИА Новости.

Гинцбург заявил, что «сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет».

В Казахстане начало ревакцинации запланировано на III декаду ноября. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против коронавируса, при этом:

  • лица, получившие вакцинацию векторными («Спутник V») вакцинами, ревакцинируются через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);
  • лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, ревакцинируются через 6 месяцев векторной («Спутник V») или м-РНК-вакциной (Pfizer);
  • лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer), ревакцинацию проходят через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной («Спутник V») вакциной;
  • лица, переболевшие COVID-19 после завершенного курса вакцинации, получают третью прививку через три месяца после выздоровления.
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