Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат

Опубликован закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», сообщает Zakon.kz.

В частности, закон направлен на внедрение системы юридической и финансовой защиты и повышение ответственности медицинских работников.

Так, за невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, установлен штраф в размере до 100 МРП (369 200 тенге в 2024 году) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 100 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Вместе с тем указанные деяния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Если же ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником повлекло по неосторожности смерть человека, то предусмотрено ограничение свободы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же действия медиков повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, то предусмотрено ограничение свободы на срок до шести лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, а равно работником организации бытового или иного обслуживания населения вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если это деяние повлекло заражение другого лица ВИЧ, то установлено ограничение свободы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Вместе с тем поправками в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» внедряется страхование профессиональной ответственности медицинских работников, а также меры, направленные на поддержку медицинских работников.

Так, введена новая статья «Страхование профессиональной ответственности медицинских работников».

«Страхование профессиональной ответственности медицинского работника осуществляется на основании договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников, заключаемого между субъектом здравоохранения и участниками единого страхового (перестраховочного) пула», – говорится в документе.

Субъекты здравоохранения обязаны заключить договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников до осуществления медицинскими работниками видов медицинской деятельности.

Договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников заключается ежегодно, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.

Закон предусматривает, что субъект здравоохранения не вправе осуществлять медицинскую деятельность без заключения договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Заключение субъектами здравоохранения или медицинским работником договора добровольного страхования своей гражданско-правовой ответственности, связанной с осуществлением медицинской деятельности, не освобождает их от обязанности по заключению договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Отказ участника единого страхового (перестраховочного) пула в заключении договора сострахования профессиональной ответственности медицинского работника с субъектом здравоохранения не допускается.

Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Страховым случаем по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

При этом медицинский инцидент не является страховым случаем.

Страховым риском признается вероятность причинения вреда жизни и здоровью пациента при осуществлении медицинскими работниками профессиональной деятельности.

Порядок и иные условия страхования профессиональной ответственности медицинских работников определяются соглашением сторон на основании типового договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Закон также определяют работу независимой экспертной комиссии.

Предусматривается, что субъект здравоохранения в течение трех рабочих дней со дня поступления от службы поддержки пациента и внутренней экспертизы обращения пациента либо его супруга (супруги), близких родственников или законного представителя о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности создает независимую экспертную комиссию.

Независимая экспертная комиссия создается в целях установления и подтверждения наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Независимая экспертная комиссия состоит из профильных специалистов, привлекаемых в качестве экспертов, представителей профессиональных медицинских ассоциаций и страховой организации – участницы единого страхового (перестраховочного) пула.

К работе независимой экспертной комиссии могут привлекаться представители профессиональных союзов медицинских работников и медиатор.

Реестр профильных специалистов, привлекаемых в качестве экспертов для рассмотрения обращений о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, формируется местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы.

Профильный специалист, привлекаемый в качестве эксперта, должен соответствовать требованиям, установленным уполномоченным органом.

Профильным специалистом, привлекаемым в качестве эксперта, не может являться лицо:

на которое в течение года до привлечения его в качестве эксперта налагалось в судебном порядке административное взыскание за дачу заведомо ложного заключения;

имеющее судимость, не погашенную или не снятую в установленном порядке;

в отношении которого в течение трех лет до привлечения его в качестве эксперта вынесен обвинительный приговор суда за совершение уголовного правонарушения или которое в течение трех лет до привлечения его в качестве эксперта освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения.

Пациент либо его супруг (супруга), близкий родственник или законный представитель вправе принимать участие при рассмотрении независимой экспертной комиссией обращения о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Представители субъекта здравоохранения, в котором произошло событие, в состав независимой экспертной комиссии не включаются.

В случае невозможности привлечения профильных специалистов в состав независимой экспертной комиссии местный орган государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы по обращению субъекта здравоохранения обеспечивает соответствующим профильным специалистом.

Порядок деятельности независимой экспертной комиссии и минимальные требования по установлению наличия (отсутствия) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности определяются уполномоченным органом.

Независимая экспертная комиссия в течение пяти рабочих дней выносит заключение, подтверждающее наличие (отсутствие) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Заключение независимой экспертной комиссии формируется из экспертного мнения профильных специалистов, основанного на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность выводов на основе доказанных научных и клинических данных об эффективности и безопасности медицинской услуги (помощи).

Заключение независимой экспертной комиссии подтверждает наступление страхового случая и применяется исключительно в рамках страхования профессиональной ответственности медицинского работника.

Срок рассмотрения обращения о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности может быть продлен мотивированным решением независимой экспертной комиссии на разумный срок, но не более чем на два месяца ввиду необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, о чем извещается пациент либо его супруг, близкий родственник или законный представитель в течение трех рабочих дней со дня продления срока.

Субъект здравоохранения в течение двух рабочих дней со дня получения заключения независимой экспертной комиссии о наличии факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности направляет его пациенту либо его супругу (супруге), близкому родственнику или законному представителю и страховой организации – участнице единого страхового (перестраховочного) пула для осуществления страховой выплаты.

В случае несогласия с заключением независимой экспертной комиссии о наличии (отсутствии) факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности пациент или родственники вправе обратиться в государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Также говорится, что пациент либо близкие родственники, законный представитель в случае несогласия с заключением независимой экспертной комиссии вправе обжаловать его в судебном либо ином порядке, установленном законами РК.

При поступлении обращений пациента либо близких родственников или законного представителя о причинении вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности местные органы государственного управления здравоохранением в течение трех рабочих дней перенаправляют их субъекту здравоохранения для принятия мер, с одновременным уведомлением заявителя.

Также в кодекс добавлена статья, предусматривающая анализ фактов наступления медицинского инцидента и страховых случаев.

Вместе с тем устанавливаются минимальные размеры страховых премий (взносов) и размеры страховых выплат по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

Так, страхование профессиональной ответственности медицинских работников осуществляется за счет субъекта здравоохранения.

Размер страховой выплаты определяется на основании договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников и не может составлять менее следующих размеров:

за вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший установление инвалидности:

третьей группы, – 500 МРП (1 846 000 тенге в 2024 году);

второй группы, – 600 МРП (2 215 200 тенге);

первой группы, – 800 МРП (2 953 600 тенге);

ребенка с инвалидностью, – 500 МРП;

За вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, повлекший его смерть, – 3000 МРП (11 076 000 тенге);

За вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности, без установления инвалидности – в размере фактических расходов, связанных с заболеванием, но не более 300 МРП (1 107 600 тенге).

В случае возбуждения в отношении застрахованного медицинского работника досудебного расследования по правонарушениям, предусмотренным статьей 317 УК РК («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей»), он вправе обратиться в единый страховой (перестраховочный) пул для возмещения фактически осуществленных расходов на оплату услуг адвоката.

При этом совокупная сумма возмещения расходов на оплату услуг адвокатов застрахованным медицинским работникам одного субъекта здравоохранения не должна превышать ежегодно 5% от суммы страховой премии, уплаченной данным субъектом здравоохранения по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников.

При этом расходы на оплату услуг адвоката медицинского работника не влияют на размер страховой выплаты пациенту.

Поправки, направленные на поддержку медицинских работников:

предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу;

установлена государственная награда – почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері»;

для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;

медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал 19 апреля 2024 года. Он начнет действовать через 60 дней после подписания

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