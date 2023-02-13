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Как Минобороны будет улучшать пенсионное обеспечение военнослужащих

Фото из открытых источников

На традиционном онлайн-брифинге Министерства обороны рассказали, как будут улучшать пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Начальник Центра пенсионного обеспечения Алмас Кораласов напомнил, что  в Казахстане реформа пенсионной системы началась в 1998 году, передает informburo.kz

В зависимости от выслуги лет на эту дату военнослужащих условно можно разделить на три категории:

  • первая категория – при наличии выслуги 10 лет и более,
  • вторая – при наличии выслуги менее 10 лет,
  • третья – не имевшие выслуги лет по состоянию на 1 января 1998 года.

При этом первая категория уже тогда имела полное право на государственное пенсионное обеспечение. Вторая получала государственные выплаты за выслугу лет, имевшуюся до 1 января 1998 года. После 1 января 1998 года военнослужащий мог рассчитывать только на свои пенсионные отчисления. Это коснулось третьей категории военнослужащих.

«Однако в 2015 году стало понятно, что военнослужащие за период своей службы не смогли накопить достаточно средств, чтобы обеспечить себе достаточные пенсионные выплаты и достойную старость. Военнослужащий накапливал около 10-12 млн, этого хватало на 10 лет пенсионной жизни при средней пенсии около 80 тысяч тенге. На втором этапе развития пенсионного обеспечения военнослужащих в 2016 году было принято решение о переводе их на полное государственное обеспечение», – пояснил Алмас Кораласов.

По его словам, основные претензии, к которыми сегодня военные пенсионеры обращаются к государству, сводятся к двум моментам:

  • возврат государственной базовой пенсионной выплаты, которую отменили 1 января 2016 года,
  • возможность досрочного единовременного снятия остатков пенсионных накоплений, которые есть на индивидуальных пенсионных накопительных счетах.

«Есть и третий вопрос, он тоже касается категории военнослужащих, которые были первыми призваны после 1 января 1998 года и уволены до 1 января 2016-го. Им пенсии назначили на день обращения без индексации со дня увольнения. Теперь у них есть просьба, чтобы индексацию произвели с момента увольнения и ежегодно повышали пенсионные выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан», – уточнил представитель Минобороны.

Он рассказал, что ведомство уже принимает меры для улучшения социального обеспечения военных пенсионеров. Министерство уже предложило следующие поправки в законодательство:

  • возврат государственной базовой пенсионной выплаты,
  • возможность единовременного досрочного снятия пенсионных накоплений, оставшихся на счетах военнослужащих,
  • возможность индексации выплат в соответствии с законодательством по ежегодному повышению пенсии с момента увольнения для категории призванных после 1 января 1998 года и уволенных до 1 января 2016 года,
  • возможность назначения пенсионных выплат военнослужащим, уволенным с воинской службы по окончании срока контракта при наличии у них выслуги 25 лет или общего трудового стажа 25 лет и более, при этом непрерывный стаж воинской службы должен быть не менее 12 лет и 6 месяцев.

«Эти вопросы прорабатывает по поручению заместителя премьера-министра Ерулана Жамаубаева Министерство труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными государственными органами. Мы выразили нашу позицию и ведём кропотливую работу по расчётам, по потребности бюджетных средств для реализации этих инициатив», – заверил Алмас Кораласов.

Он отметил, что депутаты сената будут инициировать эти предложения во время заслушивания проекта Социального кодекса. Президент поручил проработать этот вопрос Совету Безопасности и правительству на всех уровнях власти. Министерству финансов дали поручение сделать свод потребностей по указанным позициям.

«Я ожидаю, что эта работа завершится положительными изменениями в пенсионном обеспечении военнослужащих, но преждевременные выводы пока делать рано», – заключил представитель Минобороны.

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