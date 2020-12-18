Как могут измениться цены на жилье в 2021 году

За годы независимости в Казахстане построили больше 154 млн квадратных метров жилья, передает корреспондент «Хабар 24».

Благодаря чему свои жилищные условия улучшили почти полтора миллиона человек. Такие данные приводят в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Первую госпрограмму, за счёт которой в стране начали возводить дома для населения, запустили в 2005 году. В течение следующих трёх лет в эксплуатацию ввели почти 18 млн квадратных метров жилья для молодых семей, госслужащих, работников социальной сферы и не только. Сегодня в стране действуют разные инструменты, с помощью которых можно стать хозяином собственной крыши над головой.

Cитуация на рынке недвижимости в следующем году будет зависеть от многих факторов. Один из главных — эпидемиологическая обстановка в стране.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В 2021 ГОДУ Незначительный рост цен на первичное жильё элит, бизнес и комфорт класса прогнозируют в следующем году в Казахстане. Эконом останется на прежнем уровне, как минимум в первом полугодии. Такие прогнозы озвучили в Федерации недвижимости Казахстана. Как отмечает её президент Ермек Мусрепов, новостройки уже показывают небольшое повышение, так как наиболее зависимы от импортных поставок. Большинство сделок на казахстанском рынке недвижимости проходят по квартирам эконом класса. Владельцы вторичного жилья, ссылаясь на колебания курса доллара, неоправданно завышают цены, подчеркивает Ермек Мусрепов. Но во время сделок покупателю удаётся снизить 10-15% от стоимости. 9 сделок из 10 заключаются с помощью ипотеки. Что касается предпочтений казахстанцев, то при приобретении жилья они в основном выбирают однокомнатные квартиры до 40 квадратных метров, двухкомнатные до 55 квадратных метров и трёхкомнатные в районе 65-70 квадратных метров.

КАРТА ЦЕН КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

По данным сайта Крыша.кз, в прошлом месяце в большинстве городов Казахстана выросли цены на квартиры. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в зависимости от региона варьируется от 170 тысяч тенге до 455 тысяч. Дороже всего квадратные метры в Алматы — почти 455 тысяч тенге. На втором месте Нур-Султан — почти 347 тысяч тенге. Далее следует Шымкент — это 295 тысяч тенге. Средняя стоимость квадратного метра в Петропавловске превышает 281 тысячу тенге. В Усть-Каменогорске почти 276 тысяч тенге. В Кокшетау ценник больше 247 тысяч тенге. В Костанае 243 тыс. тенге. На вторичном рынке Актау квадратный метр продают за 198 тысяч тенге. Дешевле всего в Актобе — 172 тысячи тенге.

ДО КОНЦА ГОДА ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ 15 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

До конца года в Казахстане планируют сдать почти 15 миллионов квадратных метров жилья. Из них больше 12 миллионов уже ввели в эксплуатацию. Почти 90% жилищ сдали частные застройщики. Лидеры по вводу жилья: Нур-Сулан, Восточный и Северный Казахстан, Карагандинская и Туркестанская области. Как сообщают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, за 11 месяцев этого года в жилищное строительство привлечено почти два триллиона тенге инвестиций. До конца года в стране планируют охватить господдержкой больше 39 тысяч семей через механизмы доступного кредитного жилья, льготных займов «Бақытты отбасы» и социального арендного жилья. Отметим, что завершается создание Единого оператора жилищного строительства.

НА КРЕДИТОВАНИЕ С/Х НАПРАВЛЕНО БОЛЬШЕ 120 МЛРД ТЕНГЕ

120 с половиной миллиардов тенге получили в кредит отечественные фермеры за 9 месяцев этого года. Больше всего займов получили предприниматели Костанайской области, чуть меньше Алматы и Северного Казахстана. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны, для стимулирования банковского финансирования применяется ряд инструментов государственной поддержки. Это 10% субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и лизингу при приобретении сельхозтехники, оборудования и животных. С августа этого года в действие вступил новый механизм гарантирования займов, выдаваемых банками второго уровня. Как отмечают в МСХ, это позволяет разделить риски финансовых институтов с государством. При этом размер гарантирования займов составляет 50%, а по приоритетным проектам до 85%. Отметим, что за такой же период прошлого года банки прокредитовали фермеров на сумму, превышающую сто миллиардов тенге.

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