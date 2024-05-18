Как молодые казахстанцы используют деньги, перечисленные по спецпрограмме, сообщили в ЕНПФ

По состоянию на 1 мая 2024 года в рамках программы «Нацфонд — детям» АО «ЕНПФ» переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей 5 845 заявлений на общую сумму 585 641,64 доллара США, из которых в целях улучшения жилищных условий исполнено 2 634 заявления на сумму 263 664,90 доллара США, для оплаты образования – 3 211 заявлений на сумму 321 976,74 долларов США.

Отметим, что получатель целевых накоплений вправе использовать как всю полагающуюся ему сумму, так и ее часть, при этом остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете.

Напомним, что в феврале 2024 года начали поступать первые выплаты на ЦНС в ЕНПФ гражданам, достигшим в 2024 году 18 лет, в рамках программы «Национальный фонд — детям». Согласно программе 50% инвестиционного дохода

Национального фонда Республики Казахстан ежегодно распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан всех возрастов до 18 лет.

Средства на ЦНС предназначены для использования в целях улучшения жилищных условий и оплаты образования через уполномоченных операторов, заключивших соответствующие соглашения с ЕНПФ, и хранятся в долларах США.

После достижения совершеннолетия получатели целевых накоплений могут их использовать на указанные цели.

Уполномоченным оператором по использованию целевых накоплений на жилье является АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

Использовать целевые накопления на образование можно через двух уполномоченных операторов — АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и АО «Народный банк Казахстана».

Улучшение жилья

Наиболее активными среди тех, кто предпочел использовать средства для улучшения жилищных условий, стали жители г. Шымкент (исполнено 526 заявлений на сумму 52 870,40 долларов США), на втором месте – жители Кызылординской области (исполнено 354 заявления на сумму 35 582,52 доллара США), на третьем месте – жители г. Астаны (исполнено 204 заявления на сумму 20 399,30 долларов США.

При этом самыми популярными субцелями использования средств стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 2 502 заявления на сумму 250 502,02 доллара США), приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 37 заявлений на сумму 3 718,20 долларов США, внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 32 заявления на сумму 3 215,08 долларов США.

Оплата образования

Самыми активными казахстанцами, использовавшими средства для оплаты образования, стали жители г. Шымкент (исполнено 584 заявления на сумму 58 613,30 доллара США), на втором месте – жители Жамбылской области (исполнено 322 заявления на сумму 32 312,44 долларов США), на третьем месте – жители области Жетісу (исполнено 287 заявлений на сумму 28 772,44 доллара США).

Среди самых популярных субцелей по данному направлению можно выделить оплату образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или

учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) – при этом исполнено 2 684 заявления на сумму 269 052,22 доллара США. На втором месте по популярности — пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 386 заявлений на сумму 38 762,64 доллара США), на третьем месте — оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 95 заявлений на сумму 9 539,52 долларов США).

Напомним, что ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе активов Нацфонда и приносить детям — участникам

программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.

Общее количество участников программы на 01.01.2024 г. — 6 919 131 ребенок. Дети — рожденные с 01.01.2006 г. по 31.12.2023 г. включительно.

Всем им начислена одинаковая сумма целевых

требований в размере 100 долларов 52 центов США.

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