В последние годы мошенники все чаще нацеливаются на детей и подростков, используя их доверчивость и активность в сети, сообщает Polisia.kz.

Важно, чтобы родители своевременно объясняли ребенку правила цифровой безопасности. Аферисты создают поддельные площадки для продажи виртуальных товаров в играх — персонажей, одежды, предметов. Введенные реквизиты банковской карты или пароль от аккаунта оказываются в руках мошенников. Как защитить ребенка: не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить на сторонних сайтах пароли и данные карт, покупать виртуальные товары только в официальных приложениях, не оплачивать покупки через боты в соцсетях.

Детям могут предложить писать комментарии или отзывы за деньги. Но для вывода средств мошенники требуют оплатить комиссию, а вместе с ней похищают данные карты. Важно объяснить: легких денег не бывает. Если ребенку нужны средства на покупку, лучше обсудить с ним, как накопить нужную сумму или открыть накопительный счет. Подросткам предлагают обналичивать чужие деньги за вознаграждение. На деле это участие в преступной схеме: карта школьника становится промежуточным счетом для похищенных средств. Запомните: нельзя никому передавать карту и ее реквизиты, если на счет поступили ошибочные деньги, переводить их нельзя — нужно обратиться в банк, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность. Взломав аккаунт в соцсетях, мошенники рассылают сообщения с просьбами одолжить деньги или отправляют вредоносные ссылки.

Правила кибергигиены: прежде чем помочь «другу», лучше позвонить ему лично, использовать антивирусные приложения и своевременно их обновлять, для младших детей настроить программы родительского контроля. Полиция области Абай призывает родителей уделять внимание цифровой грамотности детей и регулярно обсуждать с ними правила безопасности в интернете. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно выстраивать с ребенком доверительные отношения. Он не должен бояться рассказать, что совершил ошибку, что его обманули или ему кто-то угрожает. Расскажите ребенку обо всех этих уловках и договоритесь, что прежде чем совершать покупку в интернете, вводить данные карты для авторизации, добавлять в друзья незнакомого человека или искать подработку онлайн, он обсудит это с вами.

"Письмо учителю» - Миничкина Светлана Борисовна В этот замечательный осенний день хочется сказать самые тёплые слова благодарности нашему любимому педагогу по...

"Письмо учителю" - Бексултанова Зарина Серикбаевна Выражаем искреннюю благодарность учителю Бексултановой Зарине Серикбаевне школы № 1 г.Тобыл Костанайского района Костанайской области,...

"Письмо учителю" - Райляну Ирина Николаевна Иногда в жизни встречаются люди, которые становятся для нас не просто учителями, а настоящими проводниками,...