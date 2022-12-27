Как можно было так истерзать беззащитного человека. Сын убитой пенсионерки выступил на процессе

Дело об убийстве пенсионерки рассматривается в уголовном спецсуде Костанайской области. Обвинения в совершении преступления из корыстных побуждений, предъявлены 45-летней жительнице региона. В ходе допроса свидетелей выяснилось, куда обвиняемая отдала похищенную у пенсионерки золотую цепь, ради завладения которой нанесла потерпевшей полтора десятка ударов ножом.

Напомним, 45-летняя жительница поселка Нечаевка Марина Евтюхина, в последнее время она нигде не работающая, обвиняется в том, что 1 сентября этого года совершила умышленное, особо тяжкое преступление. Около 15:30, она, возле костанайского магазина №15, в 9-ом микрорайоне увидела пенсионерку Жапарову, на которой были надеты золотые украшения. Она пошла вслед за 75-летней женщиной, вслед за ней зашла в подъезд дома, в котором проживала старушка, поднялась по лестнице до третьего этажа, и достала нож. Им она нанесла Жапаровой, 15 ударов. Пожилая женщина скончалась на месте в результате обильной кровопотери, и травматического шока.

«Видя, что последняя, лежа на лестничной площадке, не подаёт признаков жизни, и не оказывает должного сопротивления, похитила с шеи Жапаровой золотую цепочку 585-ой пробы, стоимостью 350 тысяч тенге. После чего Евтюхина с похищенным скрылась с места преступления», — сообщила государственный обвинитель Мариям Сулейменова.

Как сказано в обвинении, с похищенным имуществом Евтюхина распорядилась по своему усмотрению. Женщина сразу же решила сдать цепочку в ломбард, помощи в чем она попросила у знакомого. И он, и приемщица ломбарда были допрошены в суде. Как выяснилось, ювелирное изделие у Евтюхиной приняли за 130 тысяч тенге. В суде так же был допрошен и представитель семьи потерпевших, старший сын Жапаровой.

«Наша мама очень рано осталась вдовой. Наш папа рано умер. Ей было всего 42 года, и нас пятеро детей. И наша мама одна воспитывала, и вырастила нас, всех пятерых», — говорит потерпевший Кайрат Жапаров.

По словам мужчины, когда мама собиралась в гости, он всегда увозил и привозил её домой. И украшения, которые дети дарили, она практически никогда не надевала. Но, в тот день пенсионерка решила сделать по-другому, и уговорила сына не приезжать за ней, так как хотела пройтись пешком. Подсудимую мужчина просит наказать по всей строгости закона.

«Я бы хотел суд попросить. Как можно было беззащитного, беспомощного человека вот так истерзать, изрезать. Страшно за близких и родных, когда такие люди находятся на свободе. Её надо изолировать от общества», — попросил суд Кайрат Жапаров.

Подсудимая свою вину признала в полном объеме, и заявила о раскаянии. На процессе продолжается допрос свидетелей.

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