Как можно представить пассажирскую таможенную декларацию?

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в настоящее время в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, при ввозе товара для личного пользования через таможенную границу, физические лица представляют пассажирскую таможенную декларацию в органы госдоходов по месту пересечения товара для личного пользования в явочном порядке одним из двух способов:

самим декларантом;

таможенным представителем (в случае если у физического лица физически нет возможности). В данном случае услуга таможенного представителя является платной (в зависимости от сложности декларирования от 3,5 тыс. до 20 тыс. тенге).

В целях упрощения процесса подачи пассажирской таможенной декларации в настоящее время Комитет государственных доходов разработало модуль в мобильном приложении e-Salyq Azamat, посредством которого физические лица могут подать пассажирскую таможенную декларацию через смартфон, не выходя из дома, вне зависимости от своего местонахождения.

Разработанный модуль в мобильном приложении предназначен для Декларирования товаров для личного пользования, перемещаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками, а также для декларирования наличных денежных средств и денежных инструментов, за исключением транспортных средств для личного пользования.

Для подачи пассажирской таможенной декларации необходимо скачать мобильное приложение e-Salyq Azamat и иметь облачный ЭЦП на мобильном устройстве. В главном меню выбрать «Сдать декларацию» и нажав «Подать декларацию» необходимо выбрать вид декларации «Пассажирская таможенная декларация».

Данный сервис сокращает временные и денежные расходы физических лиц, за счет ускорения и упрощения процедуры таможенного декларирования товаров для личного пользования.

В дальнейшем планируется проработка декларирования всех видов товаров, доставляемых любым способом, в том числе с применением Декларации на товары.

Также планируется размещение данного сервиса через мобильные приложения банков второго уровня.

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