USD 455.04
EUR 501.86
RUB 5.59
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Как можно представить пассажирскую таможенную декларацию?

Как можно представить пассажирскую таможенную декларацию?

Job. Business woman in the office

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в настоящее время в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, при ввозе товара для личного пользования через таможенную границу, физические лица представляют пассажирскую таможенную декларацию в органы госдоходов по месту пересечения товара для личного пользования в явочном порядке одним из двух способов:

  • самим декларантом;
  • таможенным представителем (в случае если у физического лица физически нет возможности). В данном случае услуга таможенного представителя является платной (в зависимости от сложности декларирования от 3,5 тыс. до 20 тыс. тенге).

В целях упрощения процесса подачи пассажирской таможенной декларации в настоящее время Комитет государственных доходов разработало модуль в мобильном приложении e-Salyq Azamat, посредством которого физические лица могут подать пассажирскую таможенную декларацию через смартфон, не выходя из дома, вне зависимости от своего местонахождения.

Разработанный модуль в мобильном приложении предназначен для Декларирования товаров для личного пользования, перемещаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-перевозчиками, а также для декларирования наличных денежных средств и денежных инструментов, за исключением транспортных средств для личного пользования.

Для подачи пассажирской таможенной декларации необходимо скачать мобильное приложение e-Salyq Azamat и иметь облачный ЭЦП на мобильном устройстве. В главном меню выбрать «Сдать декларацию» и нажав «Подать декларацию» необходимо выбрать вид декларации «Пассажирская таможенная декларация».

Данный сервис сокращает временные и денежные расходы физических лиц, за счет ускорения и упрощения процедуры таможенного декларирования товаров для личного пользования.

В дальнейшем планируется проработка декларирования всех видов товаров, доставляемых любым способом, в том числе с применением Декларации на товары.
Также планируется размещение данного сервиса через мобильные приложения банков второго уровня.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Оперативная сводка по Костанайской области