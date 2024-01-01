Как можно списать штрафы без их оплаты в Казахстане

Административные штрафы, выписанные на имя казахстанцев, можно отменить при определенных обстоятельствах. И для этого потребуется подать лишь онлайн-заявление. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы могут получить штрафы не только в случае нарушения правил дорожного движения, но и за прочие проступки в повседневной жизни. Например, среди них есть и наказания, связанные с празднованием Нового года. Однако, как отмечается в сообщении Telegram-канала «Казахстан Подешевле», в некоторых случаях можно избежать их оплаты и добиться списания. Какие нарушения можно «убрать» Напомним, что казахстанцам дается срок в один месяц на уплату административных штрафов, которые они получают за какие-либо нарушения.

И если они не успеют внести деньги, то дело может быть передано в суд и частным судебным исполнителям (ЧСИ) для принятия мер по взысканию оплаты: удержания с зарплаты, пенсии, стипендии; отправка авто на специальную стоянку и так далее. Как отмечается в источнике, казахстанцы могут добиться списания тех штрафов, которые оказались просроченными, но при этом не были переданы ЧСИ. В основном это относится к квитанциям об административном правонарушении, полученным до 2022 года.

Что нужно делать

Казахстанцы могут узнать о наличии каких-либо штрафов на свое имя через Публичный сектор единого реестра административных производств (erap-public.kgp.kz). А проверить, передано ли дело о нарушении на исполнение к ЧСИ, можно по ИИН на сайте aisoip.adilet.gov.kz. Если имеются какие-либо нарушения, которые были просрочены и не попали к ЧСИ, то можно списать их, подав заявление через сервис e-Otinish.

Получателем заявления нужно указать департамент полиции города или области, в которых было совершено правонарушение. При этом добиться списания новых штрафов не получится, так как они сразу передают на исполнение. Однако их также можно попытаться обжаловать в онлайн-режиме в тех случаях, когда квитанция была выписана по ошибке. В жалобе или заявлении по административному делу нужно подробно изложить суть обращения, прикрепить необходимые подтверждающие материалы. Для обжалования потребуется наличие ЭЦП. Обращение могут подать только сами участники административного процесса. То есть не получится сделать это за родственника, знакомого и так далее.

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