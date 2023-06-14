«Как можно так бессовестно врать?» Вдова тракториста, которого не признают погибшим при тушении пожара, требует справедливости

Вдова пропавшего во время пожара в Абайской области тракториста Сергея Архипова, чьё тело 13 июня обнаружили полицейские, уверяет, что её супруг принимал участие в тушении пожара. Однако полиция и прокуроры настаивают на том, что его не следует считать 15-м погибшим при тушении, передает informburo.kz

Житель села Долонь Бескарагайского района Абайской области Сергей Архипов 10 июня пропал при тушении пожара. Вечером 12 июня полицейские сообщили, что нашли трактор, за рулём которого последний раз видели пропавшего.

13 июня тело Архипова нашёл кинологический расчёт департамента полиции в 50 км от места тушения лесного пожара в лесополосе во время прочёсывания местности. В департаменте полиции заявили, что причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность и «признаков, указывающих на его гибель от огня и пожара при первоначальном осмотре не обнаружено».

Сегодня, 14 июня, заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев заявил, что тракториста Сергея Архипова не включили в список жертв пожара в Абайской области, так как, по заключению экспертизы, его смерть была вызвана сердечной недостаточностью.

Однако вдова погибшего Ирина Архипова не согласна с заявлениями чиновников и требует справедливой оценки ситуации. По её словам, Сергей Архипов поехал на работу в пятницу, 9 июня, и по прибытию его сразу же отправили на место пожара. В тот день погибший в течение дня был на связи с женой, а вечером сообщил, что у него разряжается телефон.

«В одиннадцатом часу позвонил, говорит: «У меня сотовый телефон садится, сейчас отключу, на связи меня не будет, не теряй меня, завтра приеду». И больше ничего я от него не слышала, потому что сотовый сел и он не приехал. Остальное всё со слов людей, на следующий день он не приехал, пересменка приехала, а он – нет. Сказали, что он в лесу заблудился, когда опахивал, поэтому ничего не могу сказать: ни нового, ни старого», – сообщила Ирина.

Женщина добавила, что Сергея Архипова отправили на тушение пожара, он вместе с напарником опахивал кромку леса.

«Они опахивали, он мне видео присылал, потом голосовые сообщения есть от него, что он там был, потом люди его видели. Он потерялся, заблудился, он же кромку леса опахивал, чужой лес, они лесника ему не посадили», – рассказала вдова погибшего.

По словам Ирины, сейчас в СМИ распространяется недостоверная информация о том, что Сергей Архипов якобы не доехал до места пожара и не участвовал в его тушении.

«Это всё враньё. Как они могут врать? Если он в пятницу поехал, это же всё официально в журналах отмечается, его заправляли, он на пожаре был, его люди видели. Как можно врать так нагло, бессовестно? Я смотрела новости за 13-число, там сказали, что он в субботу поехал, не доехал до пожара на своём транспорте. За 50 км, это представьте человеку потеряться, если он 9-го уехал, 10-го пропал, 13-го его только нашли, сколько он по лесу блуждал, искал выход? Как нужно было человеку устать? Нормальный человек бы с ума сошёл, после пожара, в задымлённой местности. Заблудился, никто не ищет, никому не нужен, получается. Сердце любого человека не выдержит«, – рассказала она.

Женщина отметила, что сейчас ей помогают местные исполнительные органы. По её словам, чиновники обещали разобраться в ситуации.

«Аким сказал, что разберётся, чтобы судебное дело завели, надеюсь, что всё будет так, как он сказал. Сейчас мне помогают все: и наш районный акимат, и областной акимат. Они разбираются в этой ситуации, сейчас ведётся следствие, дай Бог, они добьются правды, я надеюсь. По крайней мере, приезжал аким района и пообещал лично, что на контроле у него, потом аким области звонил, сказал, что на контроле. Сказал, что дадут опровержение. Я надеюсь на лучшее. Я не буду ничего доказывать. Если вдруг они не будут давать (опровержения. – Авт.), то я пойду до президента. Я президенту пожалуюсь. Почему, зачем так? Зачем врать? Он же сутки на пожаре был, там же потерялся. Как можно так нагло врать? Зачем? Человек умер, угробили его практически, и хотят его в грязь втоптать», – поделилась Ирина.

10 июня, в первоначальной информации о поиске пропавшего тракториста Сергея Архипова департамент полиции Абайской области сообщал, что мужчина последний раз выходил на связь 10 июня, помогая в тушении пожара. Позже полиция опровергла эту информацию, сообщив, что признаков, указывающих на гибель Архипова от огня и пожара при первоначальном осмотре не обнаружили.

«Полицейские области Абай в ходе проведения поисковых мероприятий в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня 2023 года жителя области Абай Архипова Сергея Николаевича, без внешних признаков насильственной смерти, в том числе исключается смерть при ликвидации лесных пожаров«, – говорится в сообщении ДП Абайской области.

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