Как начать делать ставки на спорт?

Сотни тысяч любителей спорта не упускают возможности заработать на своем увлечении. Если вы любите и разбираетесь в спорте, вы также можете поучаствовать в тотализаторах и сделать свою ставку на событие. Мы подготовили подробное руководство по ставкам на спорт, которое охватывает ключевые шаги на этом пути.

Шаг 1 – Определите свой бюджет

Ставки на спорт — это весело, и вы даже можете выиграть деньги, если будете достаточно хороши. Однако в начале вы, скорее всего, проиграете. Поэтому вы должны определиться с бюджетом, который вы можете позволить себе проиграть. В долгосрочной перспективе, вы будете выигрывать хорошие деньги, если будете систематически анализировать показатели спортсменов или команд, на которые вы ставите. Практически каждая букмекерская контора предлагает свою аналитику, с примером которой вы можете ознакомиться подробнее на meta-ratings.kz.

Есть два основных фактора, которые следует учитывать при размещении ставки:

Вероятность выигрыша. Чем выше вероятность выигрыша ставки, тем больше вы можете позволить себе рискнуть;

Насколько хороша ставка. Если вы считаете, что ставка отличная, вы можете поставить немного больше.

Как правило, вы никогда не должны ставить на кон более 5% своего общего банкролла, даже если ставка выглядит изумительно прибыльной.

Шаг 2 – Выберите вид спорта для ставок

В настоящее время букмекерские конторы предлагают всевозможные события, и важно выбрать лучшие для вас. Понимание спорта значительно повышает ваши шансы распознать хорошие ставки. Например, массовые соревнования по популярным видам спорта открывают двери для большего количества рекламных акций и более высоких коэффициентов.

Шаг 3 – Зарегистрируйтесь на сайте букмекера

Хотя процесс присоединения к сайту прост и занимает всего несколько минут, выбор надежного букмекера является более сложной задачей. Вы можете провести собственное исследование и найти лучшие букмекерские конторы онлайн. Как только вы выберете подходящий сайт, создайте учетную запись и переходите к ставкам.

Шаг 4 – Узнайте, как работают коэффициенты ставок

Если вы хотите знать, как начать делать ставки на спорт, вам стоит изучить, как работают коэффициенты ставок. Коэффициенты показывают, сколько денег вернет успешная ставка. Каждая ставка может быть преобразована в вероятность, которая примерно показывает возможность успеха. Чем выше шансы и потенциальный доход, тем меньше шанс выиграть. Итак, существует 3 вариации коэффициентов:

Десятичные коэффициенты — самые простые для понимания, поэтому они наиболее популярны во всем мире. Например, успешная ставка в 10 долларов при коэффициенте 2,50 принесет 25 долларов прибыли; Американские коэффициенты — популярны на сайтах американских букмекеров. Они показывают, сколько вы выиграете (чистой прибыли), если поставите 100 долларов. Например, удачная ставка в размере 100 долларов с коэффициентом +200 вернет вам 200 долларов; Дробные коэффициенты — в основном используются в Великобритании и некоторых других странах. Представьте, что вы ставите 10 долларов с коэффициентом 3/1 и выигрываете. Общая прибыль составит 30 долларов.

Шаг 5 – Изучите популярные варианты ставок

Возможно, вас шокирует количество возможных вариаций ставок, и лучшее решение — сосредоточиться на самых популярных ставках:

Ставка на победителя;

Спреды/гандикапы;

Ставка на результат;

Ставка на количество голов;

Фьючерсы и аутрайты, тд.

Некоторые советы из этого руководства, безусловно, могут увеличить вашу прибыль, но до победы еще далеко. Вам придется потратить гораздо больше времени на обучение, прежде чем вы достигнете успеха. Желаем удачи!

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