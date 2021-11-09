Как начать свой бизнес: от идеи до реализации

Многие мечтают начать свое дело. Большинство останавливает либо сложные жизненные обстоятельства, либо сильные внутренние страхи, которые зачастую появляются от нехватки информации.
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Но если желание работать на себя сильнее, чем любые причины не делать этого, то стоит рискнуть. Разберемся, что нужно для того, чтобы открыть свой бизнес. Какие шаги необходимо предпринять в начале и чего стоит ожидать.
Первое, с чем стоит определиться — идея. Желательно, чтобы кроме желания открыть бизнес и зарабатывать деньги было еще и желание развиваться в выбранной сфере.
Хорошая идея находится на пересечении личных интересов, профессиональных умений и нужд других людей. Чтобы найти идею, придется задать себе ряд вопросов:
- что мне интересно и что приносит удовольствие;
- что я умею делать по-настоящему хорошо;
- в чем я могу быть полезен;
- какие проблемы есть у друзей/ семьи, и как я могу решить их.
С ответом на последний вопрос может помочь популярная фраза среди бизнес-коучей: ваш идеальный клиент — вы сами 3-4 года назад. Какие проблемы тогда были, которые уже решены при помощи личных и профессиональных компетенций.
Эту работу лучше проводить письменно, так будет легче увидеть ту сферу, где пересекаются интересы, профессионализм и польза людям. Поиск идеи может занять продолжительное время — это нормально.
На даже самая гениальная идея не имеет смысла, если она не реализована. Поэтому после брейн-шторма нужно обязательно приступать к реализации своих планов.
Для начала нужно составить бизнес-план, где будут прописаны все шаги по открытию бизнеса, необходимая сумма на первоначальные траты, ожидаемая прибыль и окупаемость.
Также для открытия потребуется первоначальный капитал. Его величина будет зависеть от выбранного бизнеса и его формата. Для онлайн-магазина на первых порах достаточно завести страницу в инстаграм.
Для офлайн-бизнеса потребуется больше затрат, поэтому могут понадобиться инвестиции. Если накоплений нет, то можно попросить у друзей или взять микрокредит, второй способ предпочтительнее, так как у друзей может не быть нужной суммы, да и финансовые обязательства могут испортить отношения.
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