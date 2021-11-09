Как начать свой бизнес: от идеи до реализации

Многие мечтают начать свое дело. Большинство останавливает либо сложные жизненные обстоятельства, либо сильные внутренние страхи, которые зачастую появляются от нехватки информации.

Но если желание работать на себя сильнее, чем любые причины не делать этого, то стоит рискнуть. Разберемся, что нужно для того, чтобы открыть свой бизнес. Какие шаги необходимо предпринять в начале и чего стоит ожидать.

Первое, с чем стоит определиться — идея. Желательно, чтобы кроме желания открыть бизнес и зарабатывать деньги было еще и желание развиваться в выбранной сфере.

Хорошая идея находится на пересечении личных интересов, профессиональных умений и нужд других людей. Чтобы найти идею, придется задать себе ряд вопросов:

что мне интересно и что приносит удовольствие;

что я умею делать по-настоящему хорошо;

в чем я могу быть полезен;

какие проблемы есть у друзей/ семьи, и как я могу решить их.

С ответом на последний вопрос может помочь популярная фраза среди бизнес-коучей: ваш идеальный клиент — вы сами 3-4 года назад. Какие проблемы тогда были, которые уже решены при помощи личных и профессиональных компетенций.

Эту работу лучше проводить письменно, так будет легче увидеть ту сферу, где пересекаются интересы, профессионализм и польза людям. Поиск идеи может занять продолжительное время — это нормально.

На даже самая гениальная идея не имеет смысла, если она не реализована. Поэтому после брейн-шторма нужно обязательно приступать к реализации своих планов.

Для начала нужно составить бизнес-план, где будут прописаны все шаги по открытию бизнеса, необходимая сумма на первоначальные траты, ожидаемая прибыль и окупаемость.

Также для открытия потребуется первоначальный капитал. Его величина будет зависеть от выбранного бизнеса и его формата. Для онлайн-магазина на первых порах достаточно завести страницу в инстаграм.

Для офлайн-бизнеса потребуется больше затрат, поэтому могут понадобиться инвестиции. Если накоплений нет, то можно попросить у друзей или взять микрокредит, второй способ предпочтительнее, так как у друзей может не быть нужной суммы, да и финансовые обязательства могут испортить отношения.

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