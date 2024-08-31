Как начнется новый учебный год в Казахстане

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в новом 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из которых 352 тыс. – первоклассники.

1 сентября откроются 178 школ, в которых был проведен капитальный ремонт. Еще порядка 1 тысяч сельских заведений среднего образования распахнут свои двери после модернизации.

Обновлены и предметные кабинеты в регионах: вместо планируемых к оснащению профильным оборудованием в соответствии с изучаемой дисциплиной 1000 классов регионами закуплены свыше 1,5 тысяч.

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