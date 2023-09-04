Осторожно мошенники! Как найти квартиру и не потерять деньги

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Внимание!
На рынке недвижимости действует много мошеннических схем, а способ защититься от них есть только один: никогда, никому и ни при каких условиях без осмотра квартиры, проверки документов и подписания договоров не отправляйте деньги — «бронь», «небольшой задаток» и вообще какие-либо суммы.
НИСКОЛЬКО!
Krisha.kz напоминает об основных правилах безопасности при покупке и аренде жилья.
Просят «бронь»
Цель любого мошенника — выманить у арендатора или покупателя деньги. Одни давят на жалость, другие спекулируют дефицитом.
Сценариев много, но суть всегда одна — отправьте деньги: задаток, предоплату, бронь. Для убедительности отправляют чужие документы, фото и видео квартиры.
- Никогда не переводите деньги незнакомым людям, даже если они говорят, что доступ к ним будет только у вас.
- Внимательно изучите документы. Оригиналы, а не фото и не копии. Есть сомнения — обратитесь к юристу. Честный арендодатель или продавец не будет возражать.
Чаще всего мошенники выставляют квартиру на 20–30 % ниже аналогичных вариантов. Поэтому, если вы увидели подозрительно выгодное предложение, будьте особенно бдительны!
При аренде всегда заключайте договор и только потом вносите плату.
Маскируются под риелторов
Под видом риелторов на рынке часто работают информагентства. В их договоре указано, что они оказывают услугу по предоставлению информации, поэтому по факту они не мошенники. Но своим клиентам за 10–40 тыс. тенге они скидывают лишь список ссылок на объявления, которые и так доступны всем бесплатно.
Также за определённую сумму в таких агентствах обещают предоставить доступ к чатам с выгодными предложениями от владельцев квартир или некой «секретной» базе объявлений.
Не верьте — это обман!
Если обращаетесь к риелтору, то внимательно изучите договор.
В нём должно быть прописано, что специалист поможет найти недвижимость, соответствующую вашим требованиям (параметры также указываются в договоре — цена, квадратура, расположение и т. д.).
Услуга считается оказанной после заключения сделки!
Вознаграждение риелтор получает:
— при аренде — только после заселения;
— при покупке — после регистрации договора купли-продажи.
Сдают чужую квартиру
Ещё одна схема обмана — сдача в аренду чужого жилья. Мошенник сам снимает квартиру, чаще всего посуточно, выдаёт её за свою и устраивает показ. Предъявить документы и подписать договор обещает позже, ссылаясь на занятость или сложные обстоятельства.
Берёт предоплату (или полностью оплату за месяц), вручает ключи либо договаривается о дате заселения и исчезает. А обманутые арендаторы только потом узнают, что квартира принадлежит совершенно другим людям.
Как проверить
Попросите арендодателя предоставить оригиналы, не копии и не фото:
— удостоверения личности;
— документа на недвижимость (это может договор купли-продажи, мены, дарения, приватизации или свидетельство о праве на наследство).
А также свежую справку с указанием данных о собственнике.