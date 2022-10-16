Как накопить больше денег на пенсию в Казахстане

Структура пенсионных выплат казахстанцев имеет несколько составляющих компонентов, среди которых есть и добровольные взносы.

О том, как они могут повлиять на будущую пенсию, читайте в материале nur.kz

Размер будущей пенсии казахстанцев зависит от нескольких факторов:

базовая пенсия – гарантируется государством и выплачивается всем гражданам, а ее размер зависит от трудового стажа и участия в накопительной пенсионной системе;

солидарная пенсия – ее могут получать граждане, которые имели трудовой стаж не менее 6 месяцев до 1998 года;

выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) – сумма зависит от видов накоплений, их объемов и инвестиционного дохода.

Соответственно, дополнительно повлиять на размер будущих выплат можно только за счет накоплений в ЕНПФ.

Как копятся деньги в ЕНПФ

Напомним, что от размера дохода казахстанцев зависит и сумма ежемесячных обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Она составляет 10% от заработной платы без учетах налогов и других платежей. Также есть обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), которые осуществляет работодатель в пользу работника за вредность производства. Их размер равен 5% от зарплаты.

А есть еще добровольные пенсионные взносы (ДПВ), размер которых зависит от личных предпочтений вкладчика.

Например, можно вносить регулярно по 1 тыс. тенге или сразу внести 100 тыс. тенге либо более крупную сумму, если стоит цель накопить как можно больше и быстрее. Периодичность и максимальный размер суммы взноса регулирует сам вкладчик. При этом можно вносить деньги как за себя, так и в пользу других лиц: за родителей, детей, супругов и так далее. Этим инструмент активно пользуются некоторые казахстанцы.

Так, по итогам первого квартала 2022 года объемы ДПВ увеличились на 87% по сравнению с данными аналогичного периода 2021 года и достигли 304,3 млн тенге. А к апрелю текущего года в стране насчитывалось почти 69 тысяч добровольных счетов – на 54,7% больше, чем годом ранее.

Особенности и выгода ДПВ

С помощью добровольных взносов можно быстро накопить сумму, достаточную для заключения пенсионного аннуитета – это инструмент, позволяющий выйти на пенсию на восемь лет раньше и получать регулярные выплаты до конца жизни.

Еще одной особенностью добровольных взносов является возможность их использования до выхода на пенсию. Например, их можно начать получать ежемесячно или изъять полностью в следующих случаях:

если деньги находились в ЕНПФ более 5 лет;

при достижении возраста в 50 лет;

при выезде на постоянное место жительства в другое государство;

при получении инвалидности.

То есть это долгосрочные накопления, которые можно снять до наступления пенсионного возраста, но только при указанных выше условиях. При этом на них тоже поступает инвестиционный доход. Но следует учитывать, что на эти средства не распространяется гарантия государства по защите от инфляции. Другими словами, для большинства граждан размер основных накоплений на старость будет зависеть от двух составляющих: ОПВ и ДПВ, так как не все работают на вредном производстве. Поэтому добровольные взносы могут существенно повлиять на размер будущей пенсии.

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