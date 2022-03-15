Как накопить деньги: рекомендации от экспертов

Каждый человек должен иметь финансовую подушку безопасности. Это крайне важно, поскольку если вдруг возникнет непредвиденная ситуация, при которой срочно потребуются деньги, решить данную проблему будет достаточно сложно. Так что заранее стоит позаботиться о том, чтобы у вас были определенные накопления.

Как собрать деньги на разные потребности

Если вы хотите себе обеспечить финансовую стабильность, то можете воспользоваться правилом 10%. Оно говорит о том, что с каждой заработной платы вам нужно откладывать хотя бы 10%. Тогда со временем вы сможете собрать определенных капитал, который станет вашим спасательным кругом в случае необходимости. Также, когда накопится приличная сумма, вы сможете ее потратить на отдых, покупку техники или любые другие потребности. Данный способ эффективный. Вы сможете себя приучить к тому, что вам ежемесячно нужно откладывать деньги.

Еще один способ, который позволит накапливать бюджет, состоит в том, что вам нужно пересмотреть свои расходы. Если вы будете вести список своих покупок, то поймете, что от многих из них можно было бы просто отказаться. Для более разумных и целесообразных расходов вам нужно четко определиться с тем, какие покупки для вас в приоритете, а что на втором плане и от чего можно отказаться. Вы поймете, что довольно приличная сумма уходит на ненужные вещи. Экономия будет внушительной. Можете быть в этом уверены.

Также если вы хотите накопить капитал, вам стоит поставить перед собой определенную цель.

Как пополнить свой бюджет

Зарплаты многих людей хватает только на базовые потребности. В данном случае достаточно проблематично откладывать деньги. Однако и здесь не стоит опускать руки. Сейчас есть масса возможностей для того, чтобы найти дополнительный источник дохода. При наличии свободного времени вы можете работать на валютном рынке «Форекс». В этом случае будет полезна платформа home saxo (посмотрите здесь), которая стала эффективным инструментом заработка для довольно большого количества трейдеров.

Есть и более простые варианты дополнительного дохода. Например, вы можете заняться публикацией объявления на разных ресурсах в сети для той или иной компании. Работа несложная, а дополнительный заработок у вас будет. Можно заняться рерайтингом, копирайтингом. Есть разные партнерские программы, которые тоже смогут обеспечить нужный доход.

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