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Как не допустить возгорания авто зимой, рассказали спасатели

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Спасатели рекомендуют в зимний период регулярно проводить технический осмотр машины, иметь огнетушитель в салоне и не курить, чтобы не допустить возгорания автомобиля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Спасатели отмечают, что причиной возникновения пожара в автомобиле может стать неисправность электрооборудования, а также других систем, механизмов и узлов. Кроме того, высокая температура некоторых деталей, курение в машине, неправильная перевозка опасных грузов или столкновение при ДТП также могут привести к пожару.

«В целях недопущения возгораний рекомендуется регулярно проводить технический осмотр своего авто, чтобы специалисты смогли выявить и устранить те неисправности, которые могут привести к возгоранию. Установкой дополнительного оборудования (магнитола, сигнализация, предпусковой подогреватель и других) также нужно заниматься в специализированных центрах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждой машине должны быть первичные средства пожаротушения: исправный огнетушитель объемом не менее двух литров. При этом следует обеспечить возможность доступа к нему при первой необходимости.

Размещать огнетушитель лучше в салоне, в непосредственной близости от автовладельца. Не рекомендуется оставлять его в багажнике, так как во время чрезвычайной ситуации доступ к нему может быть затруднен.

«Важно не допускать просрочку сроков годности огнетушителя, то есть вовремя перезаряжать, так как он может подвести в самый нужный момент. Воздержитесь от курения в авто, а лучше вообще не курите», — советуют спасатели.

Спасатели добавляют, что признаки пожара в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины, проводки в салоне, появление дыма из-под капота — все эти факторы предшествуют возгоранию.

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