Как недееспособная женщина из Пешковского интерната оказалась в частном пансионате, выясняет суд

Уже почти четыре месяца в Костанайском суде рассматривают дело в отношении руководителя отдела управления координации занятости и социальных программ Костанайской области Маидашаш Жумагали.

Следствие пытается выяснить, как недееспособная женщина из Пешковского интерната, оказалась в частном пансионате, который принадлжит дочери Жумагали — Камилы Бимендиной. Где подопечную интерната, якобы, принуждали к труду. Бимендина также является подсудимой, как и бывшая директор Пешковского центра оказания специальных социальных услуг Дамира Абельдинова. Согласно обвинению она, по просьбе Жумагали, способствовала отправке жительницы интерната, на три месяца якобы к родственникам. В суде допросили обвиняемых.

«Так как на протяжении следствия, я вообще воздерживалась и не давала никаких показаний, не считая первого допроса, сегодня я постараюсь рассказать обо всем подробно и последовательно. Потому, что при первом допросе, мне было очень плохо с сердцем, там в антикоре, вызывали скорую. Целый день промурыжили. Я толком не помню, что я там говорила, вообще не понимала о чем идет речь», — говорит подсудимая Маидашаш Жумагали.

По словам Жумагали, в 2019 году, она, формируя списки получателей социальных услуг, наткнулась на фамилию пациентки психоневрологического интерната, и предположила, что та может быть её дальней родственницей, связь с которой, и её родителями, была утеряна несколько десятков лет назад. Чем больше она узнавала о женщине, тем сильнее были её убеждения в точности предположений. В декабре 2021-ого года, она попросила директора интерната Абельдинову, отпустить пациентку с собой в отпуск. По заявлению её отпустили, и Жумагали отправила женщину в астанинский пансионат дочери, где, позже она не раз её навещала. А в марте пациентку необходимо было вернуть в интернат.

«Я Гуле сразу сказала: «Гуля, все. Поедешь со мной на поезде назад». У неё началась там чуть ли не истерика, она начала плакать: «Нет. Не поеду»! Начала психовать. Я позвонила потом Дамире Каирбаевне по ватсапу: «Не знаю как быть. Не хочет». Насильно я ж не могу человека тащить», — говорит подсудимая.

Предполагаемую родственницу пришлось оставить. Однажды она ушла из пансионата, но её удалось найти. Именно после этой прогулки, предполагает Жумагали, на теле женщины и появились гематомы. Тогда уже владелица заведения уговорили её вернуться в Пешковку. Ненадолго, чтобы подписать бумаги. В столичном пансионате, по словам подсудимой, пациентке оказывались все виды услуг, в том числе и социально-трудовые.

«К социально-трудовым услугам относится и трудовая деятельность. Услуги, по возможно восстановлению, возможно утерянных навыков, либо тех навыков которые вообще небыли у людей с инвалидностью. В связи с чем услугополучатели всех вообще госучреждений привлекаются на территории интерната к пассивному труду, с учетом их физического и психического состояния», — сказала подсудимая.

В общем, все работы, которые родственница может и выполняла на теретории пансионата,онавыполняла добровольно, из желания помоч. Так что о использовании её принудительно, не может быть и речи.

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