Депутат мажилиса Еркин Абил высказался за сохранение единого часового пояса в Казахстане и привёл свои аргументы, передает informburo.kz

По его словам, часовой пояс определяется просто – по соответствующей карте.

«От долготы Гринвичского меридиана (0 градусов) через каждые 15 градусов проведена условная черта с севера на юг. Полоса шириной 15 градусов (7,5 к западу и 7,5 к востоку от этой условной полосы) – и есть географический часовой пояс. UTC+5 – эквивалентная долгота – 75 градусов восточной долготы плюс/минус 7,5 градусов, то есть от 67 до 82 градусов восточной долготы. Не пишу в километрах, потому что физическая ширина градуса возрастает от полюса к экватору. Теперь посмотрим, где располагаются наши мегаполисы. Алматы – 76 градус восточной долготы, Астана – 71 градус, Шымкент – 70 градус. Усть-Каменогорск находится на границе – 82 градус. Семей – 80 градус, Караганда – 73 градус, Петропавловск – 69, Жезказган – 68. То есть их географический часовой пояс – UTC+5!» – отметил депутат.

Он добавил, что UTC+7 (плюс два часа) – это время Таиланда, который находится гораздо восточнее Казахстана.

«Про «рано темнеет»: уже сегодня в Астане долгота дня – девять часов (в декабре будет меньше). А бодрствуем мы 16 часов (24 часа минус восемь часов сна). Вы как ни крутите стрелки, семь часов мы будем ходить в темноте. Те, кто говорит: «Давайте вечером при дневном свете ходить», не говорят о том, что и утром светлеть будет на два часа позже. Сегодня восход в 7.20, при UTC+7 рассвет был бы только в 9.20. а в декабре – только в 10. Не жечь свет вечером, чтобы жечь утром – прекрасная логика!» – аргументировал депутат.

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