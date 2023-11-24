Как новая процентная ставка может повлиять на курс тенге

Национальный банк принял решение об очередном снижении базовой ставки. Как это может повлиять на формирование курса тенге к иностранным валютам – в материале Zakon.kz

Национальная валюта отреагировала некоторым снижением на решение финансового регулятора о снижении базовой ставки до 15,75%. По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой биржи (KASE), 24 ноября средневзвешенный курс доллара вырос до 463,09 тенге. Отметим, что в середине недели доллар снижался до 456 тенге, однако довольно быстро отыграл позиции.

Как новая ставка может влиять на курс тенге?

По словам аналитика Alpari Анны Бодровой, для курсоформирования на новой неделе будут иметь значение не только привычные факторы в виде стоимости нефти и отношения к риску, но и некоторые новые. В том числе, рынку предстоит учесть снижение базовой ставки.

«Процентная ставка Нацбанка Казахстана 24 ноября была понижена до 15,75% годовых с прежней ступени в 16,00%. Решение центробанка совпало с ожиданиями. Экономисты восприняли такой шаг очень неоднозначно: ввиду наличия большого объема рисков снижение ставки в ряде случаев смотрится преждевременным. Скорее всего, сокращение стоимости кредитования на 25 базисных пунктов не даст никакого заметного эффекта внутри финансовой системы. Но общий сигнал действительно смешанный», — говорит Анна Бодрова.

По ее мнению, большое значение для курса тенге имеет достаточность валютного предложения на KASE.

«Это тот самый фактор, который поддерживал тенге на уходящей неделе. Если оптимальное предложение валюты сохранится в силе, курс тенге будет более чем устойчив», — отметила Анна Бодрова.

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко отмечает, что в контексте влияния на обменный курс, понижение базовой ставки приводит к снижению привлекательности тенговых инструментов за счет расширения дифференциала со ставками развитых стран, а также снижения реальной процентной ставки в экономике.

«Уровень базовой ставки в Казахстане является одним из внутренних факторов, определяющих траекторию курса нацвалюты. Однако его влияние необходимо рассматривать в контексте других значимых переменных, например, состояния торгового баланса и счета текущих операций, баланса бюджета и объемов конвертации трансфертов из Нацфонда», — сообщила Зарина Скрипченко.

В целом, ожидается, что на новой неделе доллар США останется в границах 455–468 тенге, евро – 490–510 тенге, рубль – 5,15–5,30 тенге, юань – 63–65 тенге.

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