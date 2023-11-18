Как обезопасить детей в интернете? Советы МВД РК

В МВД рассказали простые правила безопасности в интернете, которые помогут защитить ребенка от злоумышленников, находящихся по ту сторону экрана, – сообщает Polisia.kz.

Как следует из рекомендаций полицейских, основным методом было и остается личное участие родителя в интернет-интересах несовершеннолетнего. Хоть и это не всегда возможно, но нужно стараться это реализовать. Нельзя сообщать свои персональные данные. Не принимать дружбу от неизвестных, не выполнять их указания.

По советам ведомства, детям необходимо объяснить, что ни в коем случае нельзя сообщать другим пользователям сети свои персональные данные – фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания, место учебы, телефон, фотографии и т.д. Бывают случаи, когда пользователи соцсетей, чтобы войти в доверие, используют вымышленные данные, в том числе фотографии других людей, или даже детей. В этой связи рекомендуется не принимать дружбу от неизвестных лиц и не выполнять их приказы или указания. Самое простое – заблокировать страницу недоброжелательного собеседника. Не бояться угроз интернет-пользователей. Не устанавливать приложения удаленного доступа.

– Бояться угроз со стороны интернет-пользователей не стоит. Они ничего не смогут сделать ни Вам лично, ни Вашим близким. Обычно они пугают детей, чтобы получить над ними контроль. При первой же угрозе нужно сразу же рассказать об этом родителям, брату, сестре, учителю и т.д., не надо этого стесняться, – поделились в ведомстве. Также в полиции советуют не устанавливать приложения для удаленного доступа. Прежде чем что-либо установить, необходимо прочитать об этом в интернете, ознакомиться, для чего это приложение и так далее.

В МВД родителям настоятельно рекомендуют осведомить ребенка о базовых правилах безопасности в интернете, а также использовать специальные настройки, которые помогут защитить его от нежелательных людей и контента – это инструменты родительского контроля, настройки безопасного поиска и другое.

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