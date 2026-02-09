По состоянию на 1 февраля 2026 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 138,1 тысячи человек из 25,8 тысячи семей. Общая сумма выплат составила 2,3 миллиарда тенге. В текущем году на реализацию программы из бюджета предусмотрено 62,7 миллиарда тенге.

Кому назначается адресная социальная помощь

Основная цель адресной социальной помощи — вывести семьи из сложной жизненной ситуации. Поддержка предоставляется в виде денежных выплат и через вовлечение трудоспособных членов семьи в активные меры содействия занятости.

АСП назначается гражданам, доход которых не превышает установленную черту бедности.

Дополнительные выплаты детям

Программа предусматривает ежемесячную дополнительную выплату детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет включительно. Размер выплаты составляет 1,5 МРП на каждого ребёнка.

По состоянию на 1 февраля текущего года такую помощь получают 42,4 тысячи детей дошкольного возраста. Общая сумма выплат составила 270,4 миллиона тенге.

Меры содействия занятости

Помимо денежных выплат АСП включает меры по поддержке занятости населения. Трудоспособным членам семей предоставляется помощь в трудоустройстве, возможность получения грантов на открытие собственного дела, направление на курсы повышения квалификации и другие меры поддержки.

Как подать заявление на АСП

Подать заявление на назначение адресной социальной помощи можно, обратившись в карьерный центр или к акиму сельского округа по месту жительства, а также через портал электронного правительства egov.kz.

