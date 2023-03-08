Как определить размер гарантии по депозиту?

Депозиты традиционно считаются одним из самых надежных инструментов для сбережений, которые позволяют обеспечить не только безопасность накоплений, но и разумную доходность. Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал Однако каждый хочет быть уверен, что его средства в банке действительно находятся в полной сохранности. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) объясняет, как защищаются вклады граждан, сообщает центр деловой информации Kapital.kz.

Система гарантирования депозитов (СГД) в нашей стране построена таким образом, что при лишении банка лицензии вкладчикам возвращают средства, которые были размещены на их счетах, депозитах, платежных карточках. При этом участниками СГД являются все банки (в том числе казахстанские филиалы зарубежных банков), за исключением исламских.

Важно знать, что под гарантийное возмещение подпадает сумма в пределах лимитов, которые установлены законодательством:

— 20 млн тенге – по сберегательным депозитам в тенге;

— 10 млн тенге – по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге;

— 5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

При расчете возмещения также учитывается вознаграждение, которое было начислено на дату лишения банка лицензии.

Что касается остатка депозита, который превышает максимальную сумму гарантийного возмещения, то вкладчик имеет право получить его от ликвидационной комиссии банка в порядке очередности, установленной банковским законодательством.

В КФГД отмечают, что деньги, которые находятся на счетах сразу в нескольких банках, гарантируются отдельно по каждому из них. Именно по этой причине фонд рекомендует вкладчикам хранить сбережения в разных банках.

«Бывают случаи, когда у депозитора в одном банке открыто несколько депозитов, например, в тенге и иностранной валюте, а также есть средства на текущих и карточных счетах. В такой ситуации при наступлении страхового случая размер гарантийного возмещения будет рассчитываться от суммы остатков на всех счетах депозитора на дату лишения банка лицензии с учетом размера гарантии по каждому виду депозита (5, 10 или 20 млн). Но в совокупности, при условии наличия сберегательного депозита в национальной валюте, общая сумма выплаты не может составлять более 20 млн тенге», — рассказала начальник Управления анализа автоматизированного учета и выплат КФГД Алуа Нұртөлеуова.

Приведем примеры:

Первая ситуация. У вкладчика накоплено 12 млн тенге на сберегательном депозите, 11 млн тенге находятся на текущем счете в тенге и 15 тыс. долларов – на текущем валютном счете. В данном случае сумма на сберегательном депозите полностью подлежит гарантии, так как она не превышает установленный максимальный размер гарантии в 20 млн тенге, сумма на текущем счете в тенге будет гарантироваться в пределах 10 млн тенге, а на счете в долларах – в пределах 5 млн тенге. Вместе с тем общая сумма гарантийного возмещения составит 20 млн тенге.

Вторая ситуация. У вкладчика накоплено 11 млн тенге на сберегательном депозите, на текущем счете находится 9 млн тенге. В данном случае общая сумма гарантийного возмещения также составит 20 млн тенге.

Важный момент, который необходимо учитывать – сумма гарантийного возмещения может измениться с учетом суммы встречных требований банка к клиенту (например, непогашенный кредит в банке, процентное вознаграждение по займу) на дату наступления страхового случая. Например, совокупный размер гарантии по всем счетам депозитора в банке с учетом начисленного вознаграждения составил 12,5 млн тенге. Но одновременно у данного клиента также оформлен кредит в банке, и сумма долга с процентами на дату лишения банка лицензии составила 1,5 млн тенге. В этом случае итоговая сумма возмещения к выплате за вычетом встречных требований банка к клиенту составит 11 млн тенге.

Нужно помнить, что выплата гарантийного возмещения по депозитам производится только в тенге, поэтому для расчета суммы возмещения по депозитам в иностранной валюте используется рыночный курс обмена валют, определенный на дату лишения банка лицензии.

При лишении банка лицензии возмещение выплачивается из специального резерва КФГД. Он формируется за счет взносов банков-участников системы гарантирования депозитов. Дополнительно резерв накапливается за счет инвестиционного дохода от размещения активов специального резерва и собственных активов фонда, а также денег, которые поступают от ликвидационных комиссий банков. КФГД при необходимости для целей выплат может также использовать 70% своего уставного капитала. С его учетом на текущее время в спецрезерве фонда находится 972,8 млрд тенге.

Гарантия КФГД покрывает в полном объеме большинство счетов вкладчиков – 99,8%. К слову, по международным стандартам, резервы системы защиты депозитов должны соответствовать уровню ожидаемых выплат вкладчикам в случае дефолта банка-участника, а не покрывать всю депозитную базу банков. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Дополнительно напоминаем, что с подробной информацией о порядке выплаты гарантийного возмещения при лишении банка лицензии можно ознакомиться на сайте КФГД.

Кроме того, при открытии счета или депозита в любом из банков-участников банк также обязан представить для ознакомления информацию о порядке и сроках выплаты гарантийного возмещения при лишении банка лицензии.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.