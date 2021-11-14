Как определяется размер выплат по госрегистрации при завозе иностранных авто, разъяснила на брифинге заместитель руководителя Управления КГД Минфина РК Айнур Сартаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все выплаты по госрегистрации поступают в государственную казну. Размер этих выплат определен в Налоговом кодексе. Их размер не определяется органами госдходов. Так как налоговая политика не находится в нашем ведении. Мы производим только администрирование», — сказала Айнур Сартаева.

По ее словам, первоначально пошлина госрегистрации выплачивается при постановке авто на учет.

«При реализации этой процедуры представители внутренних органов выставляют требования по этой выплате. Заметьте размер пошлины повышается в зависимости от года выпуска авто. Если вы завозите автомобиль, выпущенный на заводе три года назад, то размер первоначальной выплаты по госрегистрации составит 1,4 млн тенге. А если вы завозите новое авто, то не осуществляете выплаты по регистрации. Это сделано для ограничения ввоза старых авто», — добавила Айнур Сартаева.

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