Как оптимизировать бизнес самостоятельно: три успешных примера

Время – деньги, это знают все. А в условиях масштабного бизнеса это самый ценный ресурс: время нужно на контроль и налаживание работы всех отделов, и на решение всех проблем. Чтобы упростить жизни предпринимателям, разработчики предлагают целый букет сервисов. Для упрощения работы с клиентами придумали CRM-системы. Тайм-трекеры помогут вычислить недобросовестных сотрудников, которые занимаются своими делами на рабочем месте. Рассылку тоже можно автоматизировать. Программы совершенно разные: они варьируются от размера вашего бизнеса до конкретных задач, которые предстоит решить. Вы можете выбрать что-то универсальное, или заказать узкоспециальную систему. Только назовите проблему – и специалисты подберут вам нужную программу.

Хорошо, когда есть сервисы, плохо – когда за их надо настраивать вручную. У каждого – свой принцип работы, в связи с чем могут возникнуть проблемы во время синхронизации или передачи данных. Разобраться во всём этом самостоятельно сложно, как бы не сделать хуже. А без всех этих сервисов уже не справиться. Как же быть?

Хочется поставить всё на автомат. Чтобы CRM сама синхронизировалась с программами для рассылок, чат-боты сняли часть нагрузки с людей, которые в освободившееся время будут решать текущие неполадки, оперативно переданные через систему оповещений ответственным лицам. Набор ваших хотелок будет зависеть от размера компании и сферы деятельности.

Кажется чем-то невероятным? На самом деле, специалисты уже давно работают над процессами автоматизации, и сегодня большинство программ могут не только выполнять за человека рутинную работу, но и самостоятельно «договариваться» с другими программами и передавать информацию на обработку и хранение. Правда, при одном условии: вы используете очень популярную программу, для которой разработчики успели найти решение. Но каждый бизнес уникален, и программы у всех разные, в том числе узкоспециальные. Для таких редких программ решение ещё не найдено, приходится ограничиваться самыми примитивными интеграциями, а действительно сложные задачи по-прежнему решать вручную.

Неразрешимых трудностей не бывает, и на помощь приходят программисты. Только вот такая помощь обычно обходится в кругленькую сумму и занимает очень много времени. Это нивелирует весь положительный эффект от автоматизирующих систем и приводит к убыткам вместо ожидаемой прибыли. Для маленьких компаний какая помощь может оказаться фатальной, и даже крупные компании ощутимо пострадают.

Есть способ попроще – установить приложение-коннектор. Как понятно из названия, оно поможет соединить разнородные приложения и программы в единую сеть. Например, хорошим выбором является ApiX-Drive — проверенный сервис, который связывает ваши приложения быстро и просто. Вам не понадобится помощь из IT-отдела или сторонний специалист. Кроме того, это довольно экономичное решение (особенно по сравнению с личным программистом). Настройка напомнит вам детские игры с лего: она такая же простая и логичная.

ApiX-Drive спешит на помощь

Этот коннектор хорош тем, что вам необязательно вникать в принцип его работы. При этом он повысит эффективность вашей компании не хуже любого программиста. Всё что нужно – это ознакомиться с примерами работы, и вы поймёте, насколько он прост в использовании.

Первая ситуация

У вас есть CRM-система и сотрудники. Но вот проблема: они не могут находиться в системе постоянно. Соответственно, когда поступит крупный заказ, ждущий немедленной обработки, ответственного человека может просто не оказаться на месте. Он даже не узнает о своей оплошности, ведь подсказать или уведомить в мессенджере некому. Клиент какое-то время подождёт, рассердится, и уйдёт. Выгодное предложение примут конкуренты, а вы останетесь у разбитого корыта. Самое обидное в этой ситуации, что сотрудник отошёл ненадолго. Но для того, чтобы сорвать заказ много времени и не надо. Как же быть?

Всё гениальное, как всегда, просто. Вам понадобятся только ваша CRM-система, ApiX-Drive и несколько минут свободного времени. Устанавливаете уведомления, выбираете удобный для сотрудника мессенджер, привязываете его номер телефона, и теперь ваш коллега не пропустит ни один заказ. Особо хочется отметить, что у ApiX-Drive есть функция настройки лимита. Например, вас интересуют только заказы от $100. Устанавливает это в настройках, и теперь ваш сотрудник не пропустит ни одного крупного заказа и сможет приступить к его обработке немедленно.

Вторая ситуация

Оператору поступает входящий звонок, но клиент не дозванивается. Он перепутал часы и позвонил тогда, когда рабочий день уже закончился. Или он мог перепутать дни и позвонить в праздник или выходной. Оплошность со стороны клиента, вы не виноваты, но он может не позвонить снова. Как перехватить его запрос в неурочное время? Вам снова поможет ApiX-Drive и небольшое колдовство над CRM-системой.

В игру снова вступает автоматика: номер звонящего передается в CRM, а информация о звонке – ответственному менеджеру. Разумеется, мессенджер сотрудника необходимо предварительно связать с системой. Клиент же в ответ на дозвон получает уведомление о том, что его звонок зарегистрирован, и с ним свяжутся в ближайшее время. Клиент оценит внимание с вашей стороны и будет ждать, пока вы с ним свяжетесь.

Третья ситуация

Некоторые не хотят тратиться на CRM-систему или просто не видят в ней необходимости. Вместо неё используют более простые Google Sheets, или по-нашему Google Таблицы. Для небольших компаний подходит идеально, как раз, чтобы вести бухгалтерский или складской учёт. На самом деле, функционал таблиц даже шире, но вот есть одна проблемка: интегрировать их с другими программами очень сложно, опять нужен программист. Хотя, эта проблема решается так же, как и предыдущие – подключением коннектора ApiX-Drive.

Коннектор позволит отправлять данные с сайта прямиком в Google Sheets. Его же можно связать с календарем от Google, так вы не пропустите ни одной важной даты и сможете проконтролировать все дедлайны по заказам. Если вы вдруг запамятуете, сервер пришлёт вам уведомление на любой удобный мессенджер.

Подробные инструкции по настройке этих или множества других подобных решений вы можете найти в блоге сервиса https://apix-drive.com/ru/blog.

Небольшой итог

Чтобы настроить все эти чудеса, вам понадобится минут пять от силы для каждого приложения. Для настройки системы для всей компании понадобится не больше двух дней. Навыки программиста здесь нужны, процесс установки очень простой. Разработчики прилагают подробную инструкцию, которая точно не даст вам ошибиться.

ApiX-Drive позволит связать в одну сеть мессенджеры, чат-боты, CRM-системы, платёжные приложения и системы аналитики – как раз всё, что нужно для организации работы в компании. Вы можете выстроить из них любую сеть, ограничений по взаимодействию нет. Для начала вы можете опробовать те сценарии, о которых мы рассказали выше, а потом попробовать модифицировать их под собственные нужды. не бойтесь экспериментировать: простор для творчества открыт!

Небольшой сюрприз

ApiX-Drive не просто бездумно передает ваши данные, но и обрабатывает их, конвертирует документы в нужные форматы, форматирует текст, выполняет математические операции и конвертацию валют по актуальному курсу, рассчитывает цену с учетом налогов.

У вас будет две недели пробного периода, чтобы бесплатно опробовать все возможности коннектора ApiX-Drive. Попробовав разные сценарии вам будет проще подобрать подходящий тариф. Кстати, один из них совсем бесплатный, его хватит для внедрения в работу небольшой компании.

Партнёрский материал

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