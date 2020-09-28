Как организован учебный процесс в комбинированном режиме в школе Костанайской области

Как минимум до конца первой четверти, до 4 ноября, школьники в Казахстане будут учиться дистанционно. За исключением учащихся начального звена и классов предшкольной подготовки. О том как организован учебный процесс в комбинированном режиме в одной из школ района им. Б.Майлина, сообщает alau.kz

В средней школе им. Б. Майлина одноименного района открыто 13 дежурных классов, в них обучается 185 человек. Также при учебном заведении работает мини-центр с кратким днем пребывания — до обеда. Остальные — 280 учеников — на удаленке. Причем в дистанционном режиме осуществляется не только образовательная деятельность, но и воспитательная.

«Недавно у нас прошли мероприятия, посвященные Дню матери, Дню семьи; уроки, посвященные Конституции; мероприятия, посвященные Дню языков народов Казахстана. Это были видеоролики, конкурсы чтецов, рисунков»,- говорит директор средней школы им. Б.Майлина Алия Байканова.

Ученики, не имевшие компьютеров, были обеспечены ими за счет школы. Всего по району технику во временное пользование получили около 600 детей. Нуждающимся приобрели и роутеры. По словам директора школы, проблем с качеством интернет-связи нет.

«Жалоб не было со стороны родителей. В школе интернет нормальный. Учителя-предметники на постоянной связи с родителями. Если проблемы бывают — мы точечно решаем»,- сказала Алия Байканова.

В Казахстане уже зафиксировано больше десятка фактов заболевания детей в школах и детсадах коронавирусной инфекцией. Чтобы снизить вероятность заражения здесь после каждого урока проводится санобработка в классах и кварцивание. Утром всем, переступившим порог учебного заведения измеряют температуру. Необходимость подобных мер понимают даже школяры — главное, иметь возможность посещать уроки.

«Потому что здесь объясняют лучше, чем по телевизору»,- поделилась ученица 2 «Б» класса, школы им.Б.Майлина Майя Нургалиева.

Всего в школах района им. Б. Майлина обучается 3240 учеников. В районе 6 начальных школ, 9 основных и 11 — средних. 19 работают в штатном режиме, их посещает чуть больше тысячи детей. 7 школ работают в комбинированной формате — дежурные классы открыты для воспитанников начального звена, основная масса учеников занимается дистанционно.

«Мы в четвертой четверти прошлого учебного года были не готовы к этому. Будем говорить прямо — были не готовы. Спасибо учителям, спасибо родителям — мы справились с этой ситуацией. Больших нареканий и жалоб не было. Конечно, было очень тяжело»,- заключила руководитель отдела образования акима района им. Б. Майлина Айгуль Алимбаева.

По словам руководителя отдела образования, нет у родителей жалоб и сейчас. Все желающие обучаться в дежурных классах — местом были обеспечены

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