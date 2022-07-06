Как остановка КТК скажется на казахстанской экономике, рассказал эксперт

Деятельность КТК была приостановлена решением российского суда на 30 суток, передает tengrinews.kz

«На самом деле все не так плохо, как кажется. Да, он остановлен, но на самом деле, с марта он ни разу не работал на 100-процентной мощности, он работал на 30-50 процентов мощности. Для нас это плохо. Это ударит по Национальному фонду, по курсу скорее всего тоже, но опосредованно, так как курс у нас в последнее время ведет себя и так не очень адекватно — слабеет там, где должен был на самом деле крепнуть. На самом деле, по курсу больше ударит падение рубля и падение нефти. Нефть тоже упала сегодня сильно почти на 10 процентов. Поэтому для нас это, конечно, плохо», — поделился мнением Андрей Чеботарев.

Как подчеркнул Чеботарев, объявленный срок в 30 дней еще не значит, что ровно через месяц работа запустится.

«Роспотребнадзор» попросил для нас 90 дней, но суд постановил 30 дней. КТК подаст апелляцию, но все это выглядит, конечно, не очень красиво. Поэтому казахстанскую экономику ждут интересные времена. Мы хоть чуть чуть успели наполнить Нацфонд — в этом году впервые за последние годы мы в него положили больше, чем взяли. Теперь вся надежда на него. Что касается ситуации, к сожалению, за три дня не постоишь новый нефтепровод, поэтому остается решать вопросы по текущему и на будущее развивать диверсификацию», — добавил эксперт.

Напомним, Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток.

Крупнейшими акционерами КТК являются «Транснефть» (24 процента) и «КазМунайГаз» (19 процентов). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 километров поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами.

В конце марта КТК сообщил о выявлении повреждения «в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов» третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо того, были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.

В КТК отметили, что у компании есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей, не исключали в компании.