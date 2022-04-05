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Как отдохнут казахстанцы на майские праздники в 2022 году

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В этом месяце в Казахстане отмечают сразу три праздника. 

В мае у казахстанцев будет 12 выходных и 19 рабочих дней.

Так, 1 мая, День единства народа Казахстана, выпадает на воскресенье, в связи с чем 1 и 2 мая считаются нерабочими.

7 мая, День защитника Отечества, также выпадает на выходной день, и совокупно с Днем Победы, 9 мая, работающих ждет четыре непрерывных выходных дня.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе в мае казахстанцы отдыхают 12 дней, а при шестидневной ― 8.

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